Sturms Millionen-Angreifer Höjlund mit Doppelpack bei Debüt

Der SK Sturm muss sich zum Start ins Frühjahr auswärts gegen WSG Tirol mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben. Die guten Nachrichten für die Grazer: Millionen-Angreifer Rasmus Höjlund erzielt einen Doppelpack beim Bundesliga-Debüt.

Bereits nach fünf Minuten brachte Raffael Behounek die Tiroler aus kürzester Distanz per Kopf in Führung - ein Schock-Start für den SK Sturm. Doch schließlich sorgte Höjlund, der für 1,8 Millionen Euro vom FC Kopenhagen als Ersatz für Kelvin Yeboah in Graz andockte, zumindest für einen Punktgewinn.

Der 19-jährige Däne traf erst mit links im 16er nach starker Vorlage von Manprit Sarkaria zum Ausgleich (38.), nach 74 Minuten sorgte der Angreifer mit rechts im Fünfmeterraum für die Führung der Steirer.

Ein Traum-Start für den kostspieligen Neuzugang, mit bitterem Nachgeschmack für Sturm: Zehn Minuten vor Schluss traf Stefan Skrbo erneut per Kopf zum 2:2-Endstand.

WSG baut damit den Vorsprung auf Schlusslicht Altach auf sieben Zähler aus. Die Vorarlberger mussten sich gegen die Austria mit 0:2 geschlagen geben. Sturm rutscht auf Rang drei ab und wird vom WAC überholt - die Kärntner siegten gegen Ried mit 2:1.