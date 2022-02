Berater stellt klar: Yusuf Demir "ist wieder topfit"

Yusuf Demir soll beim SK Rapid zur Topform finden, nachdem er seine Zeit beim FC Barcelona im Jänner vorzeitig beenden musste. Doch auch bei den ersten beiden Pflichtspielen des SK Rapid Wien im Jahr 2022 (jeweils 1:2 gegen Hartberg im Cup & Salzburg in der Liga) nahm das ÖFB-Talent vorerst nur auf der Bank Platz. Geht es nach dem Berater, soll sich dies bereits sehr bald ändern.

"Yusi (Demir) hatte noch etwas Nachholbedarf, da er in der Vorbereitung durch den Wechsel einige Einheiten verpasst hat - da bestand dann ein gewisses Verletzungsrisiko. Jetzt hat er das aufgeholt", äußerte sich der Manager des Youngsters in der Krone. Am Donnerstag trifft der SK Rapid in der Conference League auf Vitesse Arnheim. Dort soll Demir bereits zum Schlüssel für den Erfolg werden, erläuterte der Berater: "Er ist wieder topfit, hat sich auch auf das Rapid-System umgestellt. Yusi kann schon jetzt gegen Vitesse Arnheim den Unterschied machen."

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Die Entscheidung, ob Demir zum ersten Mal in dieser Saison von Anfang an im Trikot des SK Rapid aufläuft, bleibt weiterhin Trainer Ferdinand Feldhofer überlassen. Von Seiten Rapids gab es wegen dem schlechten Fitnesszustand des 18-Jährigen Kritik am FC Barcelona.