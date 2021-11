Rapid-Teenager Querfeld sorgt für Schmunzler: "Viel Spaß in der Schule morgen"

Der 17-jährige Leopold Querfeld feierte bei der 1:3-Niederlage bei Dinamo Zagreb sein Profidebüt für Rapid. Im TV-Interview analysierte er seinen ersten Auftritt trocken und sorgte im Anschluss für Schmunzler.

Der kurzfristige Ausfall von Filip Stojkovic führte zum Startelfdebüt von Martin Moormann - doch bereits nach 21 Minuten musste der 20-Jährige den Platz mit einer blutigen Kopfverletzung wieder verlassen.

Für ihn kam mit Leopold Querfeld der nächste Youngster aufs Feld - mit schlanken 17 Jahren feierte der 190-Zentimeter-Hüne sein Profidebüt.

"Für mich geht ein sehr großer Traum in erfüllung und ich freue mich sehr, dass ich endlich mein Debüt gefeiert habe - ich habe sehr hart dafür gearbeitet. Das fühlt sich außergewöhnlich an. Ich kann viel daraus lernen“, analysierte Querfeld bei ServusTV seinen ersten Auftritt auf der Profi-Bühne trocken.

Im Anschluss sorgte er auch noch für einen Schmunzler - der Teenager bekam für seine Reise nach Zagreb schulfrei - seinen Kolleg*innen richtete er über die Fernsehkamera aus: „Liebe Grüße an alle die zuschauen, viel Spaß in der Schule morgen.“

Lob bekam Querfeld von Trainer Dietmar Kühbauer. "Moorli hat sich leider verletzt, hat aber ein gutes Spiel gemacht. Auch Leo hat für mich sehr viel Ruhe ausgestrahlt. In den Kopfballduellen war er fast immer Sieger. Er hat seine Sache auf diesem Niveau sehr gut gemacht“, so Kühbauer bei Sky.

Positiv für Rapid: Moormann erlitt "nur" ein Cut, aber keine Gehirnerschütterung und kann am Sonntag gegen den WAC wieder auflaufen. "Wir werden elf gute Spieler aufs Feld bringen", kündigt Kühbauer an. "Was soll man machen. Wir werden alles reinlegen."

