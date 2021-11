Europa League: Rapid Wien kassiert empfindliche Niederlage in Zagreb

Der SK Rapid hat am vierten Spieltag der Europa League eine 3:1-Niederlage bei Dinamo Zagreb kassiert. Ein Aufstieg in die K.o.-Phase rückt damit in weite Ferne.

Der SK Rapid konnte am Donnerstagabend den 2:1-Heimsieg gegen Dinamo Zagreb vom 21. Oktober nicht replizieren - im Gegenteil, das Blatt wendete sich. "Es wird wieder ein intensives Spiel werden - wir haben Zagreb überrascht und sie wollen jetzt sicher den Spieß umdrehen", vermutete Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer schon vor der Partie - und so sollte es auch kommen.

Zur Halbzeit führten die Gastgeber leistungsgerecht mit 2:1. Zunächst ging Rapid durch Christoph Knasmüllner - Robert Ljubicic spielte ideal in die Tiefe - in Führung, dann aber wurde Dinamo immer stärker und glich nur wenige Minuten später durch Bruno Petkovic aus. Der Stürmer von Dinamo lauerte rechts am Fünfmeterraum auf die Hereingabe von Mislav Orsic, der sich zunächst links am Strafraum bis an die Grundlinie durchtankte. Petkovic hatte dann am langen Pfosten keine große Mühe, den Ball per Kopf rechts im Eck zum 1:1 unterzubringen.

Im Anschluss hatten die Kroaten die Partie vollkommen im Griff und der zweite Treffer durch Komnen Andric fiel fast zwangsläufig. Erneut behaupteten sich die Kroaten über die linke Seite, wie schon beim Ausgleich. Bartol Franjic spielte den Ball dann flach an den langen Pfosten und dort schoss Andric zum 2:1 für die Gastgeber ein. Aufgrund der deutlich größeren Spielanteile aufseiten von Dinamo Zagreb ging die Halbzeitführung so auch in Ordnung.

In Halbzeit zwei baute Rapid zwar eine Scheindominanz auf, der Ausgleich konnte aber nicht erzwungen werden. Im Finish machten die Kroaten sogar durch Josip Sutalo den Deckel drauf. Nach einem Freistoß von rechts am Strafraum an den langen Pfosten kam der großgewachsene Dinamo-Spieler vollkommen frei zum Kopfball und setzte diesen zum 3:1 für die Gastgeber rechts ins Eck.

Für Rapid geht es nun in der Liga am Sonntag auswärts gegen formstarke Wolfsberger weiter - in der Europa League warten zum Abschluss Duelle mit West Ham (H) und KRC Genk (A).

Die Tabelle in Gruppe H

# Verein Spiele G U V Tore +/- Pkt. 1 West Ham Utd. 4 3 1 0 9:2 7 10 2 Dinamo Zagreb 4 2 0 2 7:5 2 6 3 KRC Genk 4 1 1 2 3:8 -5 4 4 Rapid Wien 4 1 0 3 3:7 -4 3