Österreich-Teamchef Franco Foda über WM-Playoff-Gegner Wales: "Es ist alles möglich"

Österreich trifft im Playoff zur WM 2022 auswärts auf Wales und hat somit Angstgegner Italien und Portugal glücklich abgewendet. Bei einem Sieg würde das Nationalteam auf den Sieger der Partie Schottland - Ukraine treffen. Teamchef Franco Foda rechnet sich Chancen aus, solange die Fitness mitspielt.

"Es ist alles möglich in dieser Gruppe", meinte der 55-Jährige zu Pfad 1 der Playoff-Auslosung. Mit Wales wartet dennoch eine harte Nuss, so hat die Mannschaft um Real-Star Gareth Bale in der Nations League kein einziges Spiel verloren und sich lediglich einen Gegentreffer gefangen. Auch in der WM-Quali verlor man nur eine Partie und schloss hinter Belgien auf Platz zwei ab.

"Wenn wir alle fit sind und gut im Rhythmus sind, dann haben wir eine Chance das Spiel zu gewinnen", so Foda und warnt gleichzeitig vor Euphorie: "Es gibt keine einfachen Spiele mehr, man braucht einen Plan".

Dennoch, sollte sich Österreich gegen Wales durchsetzen, kommt es fünf Tage später daheim zum entscheidenden Duell um die WM-Teilnahme. Einen größeren Motivationsschub gibt es dann für den Teamchef quasi nicht mehr: "Das ist unser großer Traum, unser großes Ziel. Was gibt es Schöneres als ein Finalspiel in Wien?"

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Die Paarungen der Playoffs im Überblick