WM 2022: Machbarer Pfad! Österreich trifft im Playoff auf Wales

Die verpatzte WM-Qualifikation ist vorbei. Trotzdem hat das ÖFB-Team noch über das Playoff die Chance, zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu fahren. Dafür muss Österreich im Halbfinale und Finale aber noch zwei Nationen aus dem Weg räumen - der erste Gegner steht mit Wales nun fest.

Das österreichische Nationalteam bekam bei der Auslosung in Zürich am Freitagabend Wales aus Topf 1 als Playoff-Gegner zugelost. Das ÖFB-Team muss das Playoff-Halbfinale am 24. März auswärts bestreiten. Sollte der Elf von Franco Foda der Aufstieg gelingen, wartet im Playoff-Finale der Sieger aus Schottland gegen die Ukraine. Dort hätte Österreich das Heimrecht.

Damit geht das ÖFB-Team Gegnern wie Italien oder Portugal aus dem Weg.

Die Paarungen der Playoffs im Überblick

Weg Team 1 Team 2 Weg A Schottland Ukraine Weg A Wales Österreich Weg B Russland Polen Weg B Schweden Tschechien Weg C Italien Nordmazedonien Weg C Portugal Türkei

Österreich geht mit Franco Foda in die WM-Playoffs

Trotz verpatzter WM-Qualifikation wird Teamchef Franco Foda das ÖFB-Team auch bei den Playoffs im März für die Weltmeisterschaft betreuen. Das bestätigte Präsident Gerhard Milletich nach dem 4:1-Heimsieg gegen Moldawien.

"Wir werden sicher dieses Play-off mit Franco Foda weiter aktiv sein. Er hat dieses Vertrauen verdient. Das habe ich gestern mit allen abgestimmt. Wenn er sich für die WM qualifiziert, wird er dann auch sicher dabei sein. Davon kann man ausgehen. Da ich schon bei meinem Antritt überzeugt war, dass wir zur WM fahren, wird es hoffentlich so sein", so Milletich.

WM-Qualifikation: Wann steigen die Playoffs?

Über die Playoffs haben zwölf Nationalteams die Chance, sich noch für die WM 2022 zu qualifizieren. Bei den zwölf Teams handelt es sich um die Gruppenzweiten der zehn Qualifikationsgruppen und die beiden besten Gruppensieger der Nations League 2020/21, die es in der WM-Qualifikation in ihrer Gruppe nicht auf Tabellenplatz eins oder zwei geschafft haben.

Die zwölf Mannschaften bestreiten zwischen dem 24. und 29. März 2022 ein in drei Wege unterteiltes Playoff-Turnier. Die Sieger der drei Wege sind dann bei der WM 2022 dabei.

WM-Qualifikation: Die Playoffs live im TV und Livestream

Die Übertragungsreche für die insgesamt neun Playoff-Spiele sicherte sich DAZN. Der Streamingdienst war bereist im Besitz der Übertragungsrechte an fast allen Spielen der europäischen WM-Qualifikation. Nur die Spiele des DFB-Teams wurden exklusiv von RTL im Free-TV übertragen. Zudem sind Österreichs Spiele auch im ORF im Free-TV zu sehen.

