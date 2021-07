TSV Hartberg mit prominenten Transfer-Zielen

Die Kaderplanung des TSV Hartberg schreitet nach dem Abgang von Cheftrainer Markus Schopp voran. Die Steirer werden mit recht prominenten Transfer-Zielen in Verbindung gebracht.

Der TSV Hartberg wird für die bevorstehende Bundesliga-Saison wohl noch einige Kicker präsentieren. So ist etwa die Verpflichtung des belgischen Talents Gabriel Lemoine von Girondins Bordeaux B kurz vor Abschluss.

"Wir sind uns mit ihm einig. Jetzt warten wir auf die Freigabe von Bordeaux", sagt Obmann Erich Korherr in der Kleinen Zeitung über den 20-jährigen Stürmer.

Dem aber nicht genug. Wie Korherr bestätigt, sind der seit Juli vereinslose Dominik Wydra und Sturm-Flügelspieler Philipp Huspek weiter ein Thema.

Wydra, der in Österreich für den SK Rapid kickte, spielte zuletzt in Deutschland für den SC Paderborn, VfL Bochum, Erzgebirge Aue und Eintracht Braunschweig. Zuletzt endete sein Vertrag. Insgesamt absolvierte der 27-Jährige 121 Partien in der 2. Bundesliga.

Huspek ist beim SK Sturm im letzten Vertragsjahr und darf wohl gehen. Der 30-Jährige absolvierte für Sturm 133 Spiele, in denen er 39 Scorerpunkte sammelte.