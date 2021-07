Red Bull Salzburg: Wird Evann Guessand von OGC Nizza Daka-Nachfolger?

Nach dem Abgang von Patson Daka zu Leicester City und der schweren Knieverletzung von Sekou Koita könnte Red Bull Salzburg in der Ligue 1 einen neuen Stürmer finden.

Wie Foot Mercato berichtet, bemüht sich Red Bull Salzburg um Evann Guessand von OGC Nizza. Der 20-Jährige gilt als möglicher Nachfolger von Patson Daka, der an Leicester City verkauft wurde. Die schwere Verletzung von Sekou Koita verschärft die Situation beim österreichischen Serienmeister.

Guessand kickte in der abgelaufenen Saison leihweise bei Lausanne-Sport in der Schweizer Super League, wo der Franzose in 34 Partien sieben Tore erzielte und fünf Treffer vorbereitete. Guessand wird auch mit dem FC Southampton und Newcastle United in Verbindung gebracht.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Mit Chukwubuike Adamu, Benjamin Sesko, Karim Adeyemi und Mergim Berisha stehen neben dem verletzten Koita noch einige talentierte Angreifer im Kader der Bullen, Guessand könnte nun für weitere Konkurrenz sorgen.