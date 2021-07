SK Sturm Graz - Red Bull Salzburg: Die Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker sehen

Die neue Bundesliga-Saison startet mit einem Kracher: Titelverteidiger Red Bull Salzburg gastiert beim SK Sturm Graz. So könnt ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen.

Ein Schmankerl zum Auftakt! Sturm Graz empfängt am Freitag um 20:30 Uhr Red Bull Salzburg in der Merkur Arena. Sturm hofft dabei zum Auftakt auf Kontinuität - beinahe unverändert startet Sturm in die neue Saison, lediglich Stammspieler David Nemeth verabschiedete sich zurück nach Mainz. Dafür wurden David Affengruber (Red Bull Salzburg), Manprit Sarkaria (Austria) und Alexander Prass (Liefering) verpflichtet.

Davon kann Salzburg-Coach Matthias Jaissle nur träumen. Der Neo-Coach verlor u.a. Patson Daka, Enock Mwepu, Andre Ramalho, Cican Stankovic und Patrick Farkas. Dafür wurden Kamil Piatkowski, Nicolas Capaldo und Roko Simic verpflichtet. Im Cup gegen Hertha Wels kam lediglich Capaldo zum Einsatz.

"Wir warten alle schon sehr, sehr lange auf ein volles Haus, auf Stimmung, auf richtige Fußballatmosphäre. Es kann für uns alle ein besonderer Abend werden", sagt Sturm-Coach Christian Ilzer im Vorfeld. Bis Donnerstagmittag waren rund 12.000 Karten verkauft.

Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg im TV und Livestream sehen

Das Duell zwischen Sturm und Salzburg wird am Freitag um 20:30 Uhr exklusiv auf Sky übertragen. Genauer gesagt wird man auf Sky Sport Austria 1 fündig. Ab 19:15 Uhr startet die Vorberichterstattungen zum Spiel, um 20:30 Uhr folgt schließlich der Spielanpfiff. Philipp Lautischer kommentiert die Partie.

Mit der SkyGo-App sehen Abonntenten das Spiel auch unterwegs via Livestream.

© getty Christian Ilzer.

Sturm Graz vs. Red Bull Salzburg im Liveticker

All jene ohne Sky-Abo können auf den umfassenden und stets aktuellen SPOX-Liveticker zurückgreifen. Hier entlang

Der erste Spieltag im Überblick