Gernot Trauner wechselt zu Feyenoord: Die Hintergründe zum Transfer

Nach intensiven Verhandlungen wechselt LASK-Kapitän Gernot Trauner - sollten die medizinischen Test in Ordnung sein - zum niederländischen Traditionsklub Feyenoord Rotterdam. Die Hintergründe zum Transfer.

Vor etwas mehr als einer Woche hinterlegte Feyenoord Rotterdam sein Interesse beim LASK, SPOX berichtete exklusiv. Zu diesem Zeitpunkt wollten die Oberösterreicher ihren Abwehrchef noch nicht abgeben und ließen den 15-fachen niederländischen Meister in der Warteposition.

Doch spätestens als Trauner intern seinen Wunsch respektvoll äußerte, mit 29 Jahren noch einmal den Sprung ins Ausland zu wagen, nahmen die Verhandlungen zwischen Feyenoord und dem LASK Fahrt auf.

Am Dienstag um 21:00 Uhr landete Trauner - mit Erlaubnis der Linzer - in den Niederlanden, ließ sich von Sportdirektor Frank Arnesen das Trainingsgelände zeigen und begutachtete im Rotterdamer Vorort Wohnmöglichkeiten.

Trotz einem späten Gegenangebot der Linzer entschied sich Trauner schließlich für den Sprung in die Niederlande. Feyenoord hofft nun, mit Trauner am Montag in die Trainingswoche zu starten.

Trauner ist in der Viererkette eingeplant

Gut für Trauner: Der fünffache ÖFB-Teamspieler macht einen erheblichen Gehaltssprung. Gut für den LASK: Die Oberösterreicher verdienen mit einem 29-jährigen Spieler etwas mehr als eine Million Euro, die mit Bonuszahlungen (wie etwa bei einer Champions-League-Teilnahme Feyenoords) auf zwei Millionen Euro steigen kann. Mit Dario Maresic wurde bereits ein talentierter Nachfolger gefunden.

Unter Trainer Arne Slot, der auf den Innenverteidiger im Februar 2020 in der Europa League erstmals aufmerksam wurde, ist Trauner als Innenverteidiger in der Viererkette eingeplant. Neben seinen offensichtlichen fußballerischen Qualitäten sieht ihn Sportdirektor Arnesen vor allem als Führungspersönlichkeit in einer recht jungen Truppe.

Trauner ist nicht der erste Österreicher, der für Feyenoord auflaufen wird: Mit Willi Kreuz, Franz Hasil, Frenkie Schinkels und Volkan Kahraman gab es bereits vier Vorgänger.