Red Bull Salzburg: Daka neuer Rekord-Transfer, Koita schwer verletzt

Red Bull Salzburg muss lange auf Stürmer Sekou Koita verzichten. Der Stürmer verletzte sich am Kreuzband und wird mindestens ein halbes Jahr lang fehlen. Zeitgleich wurde Patson Dakas Wechsel zu Leicester City offiziell verkündet.

Das Unglück passierte beim gestrigen Testspiel gegen Olympiakos Piräus. Damit verlieren die Bullen den 21-jährigen Malier erneut: Zuletzt wurde Koita von einer dreimonatigen Dopingsperre ausgebremst.

Koita galt für den österreichischen Serienmeister nach dem Abgang von Star-Stürmer Patson Daka als Hoffnungsträger. In der abgelaufenen Saison erzielte Koita in 17 Bundesliga-Partien starke 14 Tore und traf dabei alle 62 Minuten - ein absoluter Topwert. Insgesamt konnte Koita 28 Scorerpunkte in 29 Spielen in allen Bewerben sammeln.

Daka neuer Österreich-Rekordverkauf

Nach 125 Spielen und 68 Toren für die Roten Bullen hat Daka am Mittwoch bei Leicester City bis Sommer 2026 unterschrieben. "Ich habe in den fast fünf Jahren beim FC Red Bull Salzburg so viel unglaubliche Dinge erlebt und mich hier so wohl gefühlt, dass ich jetzt auch ein Stück Heimat verlasse. Aber ich fühle, dass es für mich an der Zeit ist, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen - vor allem nach dieser herausragenden letzten Saison", verabschiedete sich Daka in einer Aussendung und bedankte sich.

Warme Worte fand auch Sportdirektor Christoph Freund: "Wenn ich sehe, was aus dem schüchternen jungen immer fröhlichen Burschen, der vor gut vier Jahren bei uns in Salzburg angekommen ist, mittlerweile geworden ist, ist das schon extrem beeindruckend. Patson hat immer hart an sich gearbeitet und ist jedes einzelne Jahr besser geworden. Die Krönung war sicher diese letzte Saison, wo er richtiggehend explodiert ist. Dass er damit zum teuersten jemals getätigten Transfer aus Österreich geworden ist, ist definitiv kein Zufall."