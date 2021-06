Österreich vs. Ukraine: 3. EM-Gruppenspiel des ÖFB-Teams heute live im TV und Livestream sehen

Alles oder nichts! Österreich trifft im dritten EM-Spiel der Gruppe C am Montag um 18:00 Uhr auf die Ukraine. SPOX verrät euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker seht.

Nach der unangenehmen 0:2-Niederlage gegen starke Niederländer will die österreichische Nationalmannschaft am letzten Spieltag der Gruppenphase gegen die Ukraine den Sprung ins Achtelfinale schaffen.

Die Niederlande hält bei sechs Zählern, Österreich und Ukraine bei jeweils drei Punkten und jeweils ausgeglichenem Torverhältnis. Jedoch erzielte die Ukraine einen Treffer mehr und ist hier im Vorteil.

"Wir haben gewusst, dass Holland der Favorit ist. Jetzt gilt es einfach, das Spiel zu analysieren, zu regenerieren und gegen die Ukraine haben wir unser Finalspiel. Da werden wir da sein. Und das mit Arnautovic", kündigt Teamchef Franco Foda an. Sein Schlüsselspieler kehrt am Montag von seiner Sperre zurück und ist der große Hoffnungsträger in der Offensive.

Österreich - Ukraine im Free-TV und Livestream sehen

Wie gewohnt könnt ihr das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft im ORF im Free-TV verfolgen.

Die Übertragung beginnt um 17:00 Uhr, der Ankick erfolgt um 18:00 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Boris Kastner-Jirka und Roman Mählich. Rainer Pariasek moderiert durch den Abend, die Analysen liefern Herbert Prohaska und Helge Payer.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

© getty

Das ÖFB-Team gegen Ukraine im Liveticker

Habt ihr keinen Zugang zu Livebildern, könnt ihr das Spiel wie gewohnt im SPOX-Liveticker verfolgen. Bitte hier entlang.

So gelingt Österreich der Aufstieg ins Achtelfinale

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag ist klar. Die Holländer sind fix an der Tabellenspitze, daran ist nichts zu rütteln. Sie haben das direkte Duell mit Österreich und Ukraine gewonnen.

Ukraine und Österreich matchen sich nun um den zweiten Platz. Beide Nationen können auf eine Tordifferenz von null verweisen. Mit einem Sieg ist Österreich Gruppenzweiter und im Achtelfinale. Ein Unentschieden reicht hingegen nicht zu Platz zwei, weil die Ukraine ein Tor mehr erzielte.

Das heißt: Mit einem Unentschieden oder einer Niederlage muss die Truppe von Franco Foda auf eines der vier Tickets der besten Gruppendritten hoffen. Zumindest mit vier Zählern hätte Österreich gute Karten.

Die Tabelle in Gruppe C