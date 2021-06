Ismael-Nachfolge: Markus Schopp soll neuer Barnsley-Coach werden

Nach Gerhard Struber und Valerien Ismael soll der nächste Coach mit Bundesliga-Bezug den FC Barnsley übernehmen: Wie die Kleine Zeitung berichtet, steht der Hartberg-Coach vor einem Engagement auf der Insel.

Valerien Ismael verabschiedete sich in den vergangenen Tagen zu dem finanziell potenteren Liga-Konkurrenten West Bromwich Albion.

Erst Ende Mai verlängerte Schopp recht überraschend noch einmal seinen Vertrag beim TSV Hartberg. Nun dürfte er sich aber doch aus der Steiermark verabschieden.

"Markus Schopp ist beim Training und Testspiel am Samstag sicher noch da", hielt sich TSV-Obmann Erich Korherr noch bedeckt.

Barnsley schaffte es in der abgelaufenen Premier-League-Saison bis ins Play-off der Championship und scheiterte gegen Swansea knapp am Aufstieg in die Premier League.

Mit Michael Sollbauer und Dominik Frieser stehen noch zwei Österreicher im Barnsley-Kader.