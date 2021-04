SK Rapid verlängert mit weiteren Talenten

Nach einem sportlich starken Frühjahr in der 2. Liga, laufen die Planungen für die kommende Saison beim SK Rapid II auf Hochtouren. Schon am Dienstag entschieden sich einige der größten Talente aus der U15- und U16-Akademiemannschaft dafür, auch zukünftig in im Westen Wiens bleiben zu wollen.

Nun können ebenfalls positive Nachrichten von der zweiten Mannschaft aus Hütteldorf vermeldet werden. Fabian Eggenfellner und Almer Softic, die in dieser Spielzeit schon viele Einsatzminuten in Österreichs zweithöchster Spielklasse sammelten, verlängern ihre auslaufenden Verträge um zwei bzw. drei Jahre.

Ebenso konnte eine Verlängerung der auslaufenden Kontrakte bei Offensivspieler Tobias Hedl und dem Kapitän des U18-Akademieteams Tunahan Mercan erzielt werden, deren Zukunft im Team von Cheftrainer Franz Maresch sein soll.

Der sportlicher Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes ist erfreut über Verlängerung beider Personalien: "Fabian hat sich in dieser Zweitligasaison bei Rapid II gut weiterentwickelt und die richtigen Schritte nach vorne gemacht. Er hat heuer fast alles gespielt und stets zu überzeugen gewusst, wir sind froh, ihn weitere zwei Jahre an unseren Verein binden zu können. Mit Almers Entwicklung in den letzten Monaten sind wir wirklich zufrieden, somit war es für uns klar mit ihm auch zukünftig weiterarbeiten zu wollen. Es ist schön einen so kreativen und technisch guten Spieler, der noch dazu schon sein ganzes Leben beim SK Rapid spielt, behalten zu können."