LASK - SK Sturm Graz: Die Bundesliga im TV und Livestream sehen

Rückspiel! Nach der Pleite in Graz empfängt der LASK den SK Sturm im eigenen Stadion. Wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Fünf Mal siegte der LASK en suite gegen den SK Sturm ohne ein Tor zu kassieren - am vergangenen Sonntag trugen die Grazer aber recht überraschend einen verdienten 3:1-Sieg gegen die Oberösterreicher davon.

"Es war einfach nicht gut genug, vor allem die Reaktion nach dem 0:1 war nicht gut genug. So darf man einfach nicht auftreten. So wie die Mannschaft gegen Ende aufgetreten ist und gefightet hat, war okay. Zuvor einfach nicht", ärgerte sich LASK-Coach Dominik Thalhammer.

"Wir haben nicht die richtige Einstellung an den Tag gelegt. Ich denke, da werden wir in drei Tagen wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen", kündigte LASK-Abwehrchef Gernot Trauner an.

SK Sturm Graz vs. LASK: Livestream und TV Übertragung

Um LASK gegen Sturm am heutigen Mittwoch verfolgen zu können, benötigst du ein Sky-Abo. Auf dem Pay-TV-Sender läuft die Partie auf Sky Sport Austria 3 HD. Die Übertragung beginnt um 17:30 Uhr, der Ankick um 18:30 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Otto Rosenauer.

LASK gegen Sturm im Liveticker

Für diejenigen, denen kein Sky-Abo zur Verfügung steht, gibt es einen umfassenden SPOX-Liveticker. Bitte hier entlang

Die Tabelle der Meistergruppe

# Verein Spiele +/- Pkt. 1 RB Salzburg 27 50 38 2 Rapid Wien 27 26 30 3 Sturm Graz 27 14 26 4 LASK 27 16 25 5 Wolfsberger AC 27 -5 22 6 WSG Tirol 27 -1 21

Ilzer scherzt: "Vielleicht wollte der WAC einen richtig teuren Trainer"

Nach dem Abgang von Ferdinand Feldhofer präsentierte der WAC ganz stolz mit Robin Dutt einen Nachfolger mit Erfahrung. Etwas unglückliche äußerte sich WAC-Präsident Dietmar Riegler zu seinem neuen Übungsleiter. "Ich wollte einmal einen erfahrenen, professionellen Trainer bei uns haben", sagte Riegler.

Sturm-Trainer Ilzer kann die Aussagen aber mit Humor nehmen. "Ich denke nicht, dass Dietmar Riegler es in dieser Form sagen wollte oder dieses Wort verwenden wollte. Nachdem ich vor drei Jahren mit meinem Trainer-Team dorthin gekommen bin, ist schon etwas passiert dort. Das Budget ist gleich geblieben, aber wir haben den Verein vom vorletzten Platz direkt in die Europa League entwickelt. Als Abschiedsgeschenk haben wir noch Shon Weissman gebracht", sagt Ilzer zu Sky.

Ilzer weiter: "Der WAC hat schon richtig profitiert aus dieser unprofessionellen Zeit. Aber vielleicht hat er 'professionell' auch verwechselt, und er wollte mal einen richtig teuren Trainer haben."