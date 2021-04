Gerücht: Oliver Glasner möchte zu Red Bull Salzburg wechseln

In der Bundesliga liegt Oliver Glasner mit dem VfL Wolfsburg auf dem starken dritten Tabellenplatz. Dennoch soll es den Österreicher in seine Heimat ziehen.

Wegen starken Leistungen mit dem VfL Wolfsburg wird Oliver Glasner regelmäßig mit Jobs in der Deutschen Bundesliga in Verbindung gebracht.

Tatsächlich soll es den ehemaligen LASK-Trainer aber in seine Heimat ziehen. Wie die Kronen Zeitung aus Glasners Umfeld und aus Wolfsburg erfahren haben will, soll sich der Oberösterreicher "auf eine Österreich-Rückkehr eingestellt haben" - und das im Sommer.

Die Gründe: Die beschwerliche Corona-Situation inklusive Distanz zur Familie und Eiszeit mit VfL-Sportdirektor Jörg Schmadtke.

Klar ist aber, dass in Salzburg auch Jesse Marschs Zukunft noch nicht geklärt ist. Zuletzt wurde Marsch mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Ausstiegsklausel hat der 47-Jährige nicht, wie er am Freitag verriet.