Bericht: Auch RB Leipzig steigt ins Rennen um Patson Daka ein

Wiederholt sich das alte Spiel? Wie die Bild Zeitung berichtet, beschäftigt sich RB Leipzig mit einer Verpflichtung von Red-Bull-Salzburg-Tormaschine Patson Daka.

Leipzigs Interesse an dem 22-jährigen Stürmer aus Sambia überrascht nicht - Daka erzielte in der laufenden Bundesliga-Saison 23 Tore in 19 Partien (ein Treffer alle 59 Minuten) - auch im Cup traf er fünf Mal in fünf Spielen.

Zuletzt wurde Daka Interesse vom FC Liverpool und dem AC Mailand nachgesagt. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis Sommer 2024.

Sollte Dakas Weg nach Leipzig führen, würde sich der Stürmer einer langen Liste einreihen. Schon zahlreiche Salzburger übersiedelten nach Sachsen.

Zu den prominentesten Namen zählen Naby Keita, Dominik Szoboszlai, Amadou Haidara, Dayot Upamecano, Hannes Wolf, Hee-chan Hwang und Konrad Laimer.