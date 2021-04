Austria Wien: Folgt Ernst Baumeister auf Peter Stöger?

Die Lizenz ist gesichert. Nun kann sich die Wiener Austria wieder sportlichen Agenden widmen. Ganz oben auf der Liste steht die Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Trainer und Sportdirektor Peter Stöger.

In den vergangenen Tagen geisterte dabei der Name Ernst Baumeister durch Favoriten. Baumeister, momentan Sportkoordintor beim FC Marchfeld Donauauen, kickte über ein Jahrzehnt für die Wiener Austria, absolvierte dabei mehr als 400 Spiele und holte acht Meistertitel.

Als Trainer und Sportdirektor setzte Baumeister bei der Admira vorwiegend auf Talente und wäre für die Veilchen finanzierbar. "Ich lasse das auf mich zukommen", sagt Baumeister, angesprochen auf die Gerüchte, zur Tageszeitung Heute. Gespräche hätte es noch keine gegeben.

Am Freitag, nachdem die Lizenz gesichert wurde, meldete sich auch Luka Sur, Vizepräsident von Investor Insignia, via Instagram zu Wort. Nun könne "die Arbeit beginnen, die wir uns vorgenommen haben". Sur weiter: "Wir bleiben zu 100 Prozent engagiert und glauben weiterhin an alle Ziele, die wir uns gesetzt haben". Zu diesen zählt die Teilnahme an der Champions League.

Ein Stein fiel FAK-Präsident Frank Hensel vom Herzen. "Wir haben in vielen persönlichen Gesprächen festgestellt, wie eindringlich nahe unsere Situation vielen Freunden, Fans, Partnern und Sponsoren gegangen ist. Unser Dank gilt allen, die in den vergangenen Tagen und Wochen unermüdlich an der Zukunft der Wiener Austria mitgebaut haben", so Hensel.