Lizenz in zweiter Instanz erhalten! Austria Wien ist gerettet

Der FK Austria Wien hat heute die Lizenz für die Saison 2021/22 in zweiter Instanz erhalten. Das Protestkomitee hat in seiner heutigen Sitzung den rechtzeitig eingebrachten Protest behandelt und dem Protest Folge gegeben.

"Diese Nachricht freut uns natürlich und umso mehr, da wir der gesamten Austria-Familie mit dem positiven Bescheid mit Sicherheit eine große Sorge genommen haben", freut sich Austria-Präsident Frank Hensel.

Hensel weiter: "Wir haben in vielen persönlichen Gesprächen festgestellt, wie eindringlich nahe unsere Situation vielen Freunden, Fans, Partnern und Sponsoren gegangen ist. Unser Dank gilt allen, die in den vergangenen Tagen und Wochen unermüdlich an der Zukunft der Wiener Austria mitgebaut haben."

Dem SC Austria Lustenau wurde die Zulassung für die zweithöchste Spielklasse erteilt, mangels Zulassung des Stadions für die höchste Spielklasse wurde die Lizenz für die höchste Spielklasse verweigert.

Damit ist das Verfahren bzw. der Instanzenweg innerhalb der Bundesliga abgeschlossen.