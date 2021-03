Trainer Miron Muslic verlässt die SV Ried: "Hoffe einen Impuls setzen zu können"

Trainer Miron Muslic verabschiedet sich schon nach drei Monaten von der SV Ried. In einer Aussendung erhofft sich der 38-Jährige, einen neuen Impuls in der Mannschaft zu setzen.

Muslic heuerte erst im Jänner 2021 bei den Riedern an. In zehn Partien als Chefcoach der Oberösterreicher konnte Muslic keinen Sieg feiern - sieben Partien gingen verloren. Wie die SV Ried in einer Aussendung betont, verabschiedet sich Muslic auf eigenen Wunsch. Der bisherige Co-Trainer Andreas Heraf wird ab sofort interimistisch die Mannschaft betreuen.

"Aufgrund der aktuellen Situation und nach Abwägung aller Vor- und Nachteile für den Verein und für mich trete ich als Trainer der SV Guntamatic Ried zurück. Leider haben wir unsere gemeinsamen sportlichen Ziele nicht erreicht", erklärt Muslic.

"Der Klassenerhalt und die positive Zukunft des Vereins stehen an oberster Stelle. Ich hoffe, mit meinem Rücktritt einen Impuls setzen zu können. Bei den Spielern, dem Betreuerteam sowie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins möchte ich mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Ich drücke unserem Verein die Daumen, dass wir unser gemeinsames Ziel erreichen", so Muslic weiter.

