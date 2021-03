SK Rapid - TSV Hartberg: Die Bundesliga im TV und Livestream sehen

Am 21. Spieltag der Bundesliga empfängt der SK Rapid den TSV Hartberg (Sonntag, 17:00 Uhr). Wir zeigen euch, wie ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach dem 0:0 im Wiener Derby will der SK Rapid gegen den TSV Hartberg am Sonntag wieder voll anschreiben. Die Hütteldorfer konnten die Steirer im letzten Duell Anfang Dezember auswärts mit 3:1 besiegen - beim letzten Heimduell hatte Rapid aber mit einem 0:1 gegen die Elf von Markus Schopp das Nachsehen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

SK Rapid gegen TSV Hartberg im TV und Livestream sehen

Die Partie steigt am Sonntag um 17:00 Uhr und ist lediglich auf Sky Sport Austria 4 HD live und in voller Länge zu sehen. Am Sonntag um 17:00 Uhr laufen zudem vier Parallel-Spiele (siehe unten) - ihr könnt auf Sky zwischen der Konferenz (Sky Sport Austria 1 HD) und dem Einzelspiel wählen.

Herzog und Krankl raten Yusuf Demir zu SK-Rapid-Verbleib

Für die beiden Rapid-Legenden Hans Krankl und Andreas Herzog wäre ein Abschied aus Hütteldorf nicht die beste Entscheidung für Yusuf Demir.

"Vielleicht sollte er noch ein halbes Jahr bei Rapid bleiben, damit er bei Rapid ein Stammspieler wird. Wenn er jetzt zu einem großen Verein kommen würde, würde er nicht von Beginn an spielen. Die Entscheidung, ob er im Sommer geht oder nicht, ist schwierig", analysiert Krankl bei Sky.

Ähnlich wie Krankl beurteilt auch Andreas Herzog die Situation: "Bei Rapid hat er viele Freiheiten, weil viele Entscheidungsträger hinter ihm stehen. Ich glaube nicht, dass er gut beraten wäre, wenn er gleich zu einem absoluten Topklub geht."

Der 21. Spieltag der Bundesliga

Samstag, 13.03.2021 17:00 Uhr Red Bull Salzburg FC Admira 3:1

Sonntag, 14.03.2021 17:00 Uhr SV Ried LASK -:- 17:00 Uhr SK Sturm Graz FK Austria Wien -:- 17:00 Uhr SKN St. Pölten SCR Altach -:- 17:00 Uhr SK Rapid Wien TSV Hartberg -:- 17:00 Uhr WAC WSG Tirol -:-

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 21. Spieltag