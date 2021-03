Austria Wiens Benedikt Pichler für Horrofoul an Sandro Ingolitsch für fünf Spiele gesperrt

Austria Wiens Benedikt Pichler muss nach seinem Horrorfoul an Sturm-Verteidiger Sandro Ingolitsch lange zuschauen: Pichler fasste eine Sperre von fünf Spielen aus.

Das vermeldete der Strafsenat der Bundesliga am Montagabend. Die Offensivkraft muss wegen rohen Spiels für fünf Spiele auf der Tribüne Platz nehmen.

Beim Stand von 0:0 traf Austria-Kicker Pichler mit gestrecktem Bein das Knie von Ingolitsch, der 23-Jährige musste daraufhin mit der Trage vom Feld gebracht werden. Pichler sah umgehend Rot.

Die ernüchternde Diagnose für den Sturm-Spieler: Das vordere Kreuzband, das Innenband sowie der Meniskus sind gerissen, die Pause beträgt mindestens neun Monate. Ingolitsch wird bereits am Dienstag Vormittag von Dr. Jürgen Mandl operiert.

© imago images

Pichler: "Leider kann ich nichts mehr tun"

"Ich wünschte ihm nur das Beste, habe mich zehntausend Mal bei ihm entschuldigt und wir sind nach wie vor in Kontakt", sagt Pichler zur schweren Verletzung seines Gegenspielers. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich niemals so in einen Zweikampf gehen würde - ich habe ihn nicht einmal gesehen. Leider kann ich nichts mehr tun, um es zu ändern. Das war mein erster Platzverweis und ich habe ja in 20 Spielen noch keine einzige Gelbe Karte."

Auch Austria-Trainer Peter Stöger zeigte sich niedergeschlagen: "Es tut uns wirklich sehr leid, dass Sandro sich bei dieser Aktion so schwer verletzt hat. Benny ist deswegen selber am Boden zerstört und traurig, dass er ihn so unglücklich getroffen hat. Als Klub entschuldigen wir uns natürlich auch bei ihm und wünschen ihm alles Gute."