Peter Pacult neuer Chefcoach bei Austria Klagenfurt

Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt haben den Entschluss gefasst, die Position des Cheftrainers neu zu besetzen: Peter Pacult übernimmt von Robert Micheu, der dem Verein jedoch in anderer Funktion erhalten bleibt. Das vermeldete der Klub am Donnerstag.

Nach der Winterpause steht Pacult am 4. Jänner erstmals mit der Mannschaft im Sportpark auf dem Platz. Er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Wir haben die Leistungen im bisherigen Verlauf der Saison analysiert, offene und ehrliche Gespräche geführt. Mit 21 Punkten und Rang vier nach 13 Runden werden wir unseren Ansprüchen nicht gerecht", sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof, der betont: "Wir sind davon überzeugt, dass dieser Impuls notwendig ist, um unser Ziel noch erreichen zu können."

Pacult, der mit Rapid 2008 den Meistertitel holte, trainierte zuletzt OKF Titograd in Montenegro. "Ich habe die 2. Liga sehr intensiv verfolgt und damit natürlich auch die positive Entwicklung der Austria in den letzten anderthalb Jahren wahrgenommen", so Pacult. "Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe. Eine Stadt wie Klagenfurt mit diesem Stadion gehört nach oben. Wir werden sehr hart arbeiten, um das große Ziel erreichen zu können."

Die Tabelle der 2. Liga