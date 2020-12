FK Austria Wien - SK Sturm Graz: Bundesliga heute live im TV, Livestream & Liveticker sehen

Die Wiener Austria trifft am Samstag um 17:00 Uhr im Traditionsduell in Wien auf den SK Sturm. Mit SPOX erfährt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream & Liveticker sehen könnt.

Nach einem wertvollen Punktgewinn im Wiener Derby am vergangenen Wochenende empfängt die Austria am Samstag den SK Sturm.

Der SK Sturm feierte mit einem knappen 1:0-Sieg gegen WSG den zweiten vollen Liga-Erfolg in Folge und liegt in der Tabelle mit einem Spiel in der Hinterhand fünf Punkte vor den Veilchen.

Austria gegen SK Sturm live im TV & Livestream

Die Partie wird ausschließlich auf Sky gezeigt. Auf Sky Sport Austria 2 läuft das Spiel ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr Vorbericht), auf Sky Sport Austria 1 werden zudem alle Höhepunkte in Konferenzschaltung übertragen.

FAK vs. Sturm Graz im Liveticker

Für jene, die kein Sky-Abo besitzen, empfehlen wir unseren umfassenden Liveticker (ab 17:00 Uhr). Bitte hier entlang.

Austria Wien - Sturm Graz: Mögliche Aufstellungen

Austria: Pentz - Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner - Wimmer, Zwierschitz, Grünwald, Sarkaria - Monschein, Pichler

Ersatz: Kos - Schösswendter, Ebner, Jukic, Handl, Fitz, Edomwonyi, Turgeman

Es fehlen: Madl (Sehnenbandriss), Demaku (nach Schulter-OP)

Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch, Nemeth, Wütherich, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kiteishvili - Friesenbichler, Jantscher

Ersatz: Schützenauer - Jäger, Gazibegovic, Kuen, F. Mwepu, Huspek, Shabanhaxhaj, Balaj

Es fehlen: Geyrhofer (Sprunggelenksverletzung), Trummer (nach Kreuzbandriss)

Sturm finanziell "in den Seilen", aber "der Cashflow stimmt"

Mit 1,24 Millionen Euro schrieb Sturm nach der Austria das zweitgrößte Minus im abgelaufenen Bundesliga-Geschäftsjahr 2019/20. Da wie dort ist die Coronavirus-Pandemie hauptverantwortlich für das Ergebnis. "Der Cashflow stimmt. Man braucht sich keine Sorgen um Sturm zu machen, wenngleich wir aktuell - wie alle anderen Bundesliga-Vereine - in den Seilen hängen und auf Förderungen angewiesen sind", erklärte Geschäftsführer Thomas Tebbich in der Kleinen Zeitung.

Nach drei Jahren mit einem positiven Jahresabschluss schrieben die Grazer damit wieder rote Zahlen. In der Kronen Zeitung lieferte der wirtschaftliche Geschäftsführer die Gründe: "Auf Grund der Ticketing-Ausfälle konnten wir heuer nicht positiv bilanzieren wie sonst. Aber es ist alles im grünen Bereich, weil wir in den letzten Jahren einen Eigenkapital-Polster aufgebaut haben. Daher können wir die Kosten für den laufenden Betrieb decken", sagte Tebbich.

Insbesondere nach dem Konkurs und Zwangsausgleich 2006/07 ist die Führungsriege der "Blackies" um Club-Präsident Christian Jauk extrem darauf bedacht, das finanzielle Risiko minimal zu halten. Das Defizit wird auch aufgrund dieses Zugangs Auswirkungen haben. Tebbich: "Wir haben bereits im Sommer unser Budget reduziert, werden Weiterentwicklungsprojekte hinten anstellen."

Die Samstags-Duelle am 10. Spieltag