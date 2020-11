Wiener Derby: Wer zeigt/überträgt SK Rapid gegen FK Austria Wien heute live im Free-TV und Livestream?

Zum 331. Mal kreuzen die beiden Wiener Großklubs Rapid und Austria die Klingen, wieder einmal mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen. SPOX verrät euch, wo ihr das Kult-Duell im Free-TV, Livestream und Liveticker zu seht.

Nach zuletzt durchwachsenen Vorstellungen in der Bundesliga haben die Wiener Erzrivalen vor dem 331. Derby Erfolgsgefühle verspürt. Machte Rapid in der Europa League mit einem 3:1 bei Dundalk einen Schritt Richtung K.o.-Phase, schraubte die Austria ihre zuvor magere Torausbeute mit einem 5:3 gegen Hartberg im Cup-Achtelfinale hoch. Als Favorit geht am Sonntag Grün-Weiß ins Spiel. Die Austria hat im Allianz Stadion aber noch nie verloren.

"Das Momentum spricht eher für Rapid. Aber zuletzt haben sie wiederum die Tabellenführung liegen gelassen. Es ist 50:50 wie in fast allen Spielen in dieser Liga", sagte Austria-Trainer Peter Stöger zur Ausgangslage. Rapid sei von der Papierform her im Vorteil. Rapid-Co Manfred Nastl stellte sich auf einen "harten Fight" ein. "Die Austria hat mit einem Tag mehr Pause einen Vorteil. Aber es wird keinen Unterschied machen, wir sind den Rhythmus gewohnt", sagte er. "Das Derby ist immer so, dass 22 Spieler unter Strom stehen. Es ist ein offenes Spiel, ich sehe keinen Favoriten", erklärte Nastl.

Datum Heim Gast Ankick, Uhrzeit Stadion 29.11.2020 SK Rapid FK Austria 17:00 Uhr Allianz Stadion

SK Rapid - FK Austria: Wo kann man das Spiel im TV und Livestream sehen?

Das Wiener Derby wird am Sonntag ausschließlich auf Sky gezeigt. Auf Sky Sport Austria 1 bzw. Sky Sport Austria 1 HD läuft die Partie ab 17 Uhr, gleich im Anschluss an die Konferenz der Spiele LASK - Altach und WAC - Ried. Diesmal gibt es den Schlager auch im Free-TV, ein Abo wird nicht benötigt. Sowohl Sky Sport Austria 1 wie auch die Homepage des Senders übertragen die Partie kostenlos. Ab 16:50 Uhr ist man live dabei.

Für Liebhaber des Streamings bietet SkyGo zusätzlich die Möglichkeit an, das Match via PC, Laptop oder Handy zu verfolgen.

Rapid Wien gegen Austria Wien im Liveticker

All jene, die kein Livebild-Gerät zur Verfügung haben, bleiben in Form unseres umfassenden SPOX-Livetickers stets auf dem neuesten Stand. Zum Ticker geht´s hier lang.

Transfer-Derby: Die teuersten Neuzugänge von Austria und Rapid Wien im Ranking © GEPA 1/18 Am Sonntag um 17:00 Uhr steigt das 331. Wiener Derby. Zeit, einen Blick in die Geschichtsbücher zu werfen. Wir zeigen euch die 17 teuersten Transfers von Austria und Rapid Wien im Ranking. Mit einigen legendären Kickern in Grün und Violett. © GEPA 2/18 Omer Damari | Von: Hapoel Tel Aviv | Ablöse: 1,2 Millionen: Spielte lediglich 15 Partien für die Wiener Austria und erzielte zehn Tore. Wechselte anschließend für 7 Millionen zu RB Leipzig - ein irrer Deal für die Veilchen. © GEPA 3/18 Mateo Barac | Von: Osijek | Ablösesumme: 1,3 Millionen Euro: Der Kroate kam im Juli 2018 von NK Osijek und zeigte beim SK Rapid schwankende Leistungen. Positiv: Konnte sich deutlich stabilisieren. 4/18 Roland Linz | Von: DSV Leoben | Ablöse: 1,35 Millionen: Hatte gleich mehrere Gastspiele in Violett. Erzielte für die Austria in 205 Partien 83 Tore, wurde zweimal Torschützenkönig und dreimal Meister. © GEPA 5/18 Tosin Dosunmu | Von: KVC Westerloo | Ablösesumme: 1,35 Millionen Euro: Der Nigerianer war für eine Saison gesetzt (36 Spiele – 6 Tore/7 Assists), nach einer Leihe aber mit Gewinn (1,5 Mio. Euro) nach Nancy verkauft. Gutes Business. © GEPA 6/18 Veton Berisha | Von: Greuther Fürth | Ablösesumme: 1,5 Millionen Euro: Berisha ist zwar ein ehrlicher Arbeiter, die hohe Ablösesumme konnte er aber nicht rechtfertigen. Kickt heute bei Viking Stavanger. © GEPA 7/18 Aliou Badji| Von: Djurgarden | Ablösesumme: 1,5 Millionen Euro: Der bullige Mittelstürmer kam im Februar 2019 von Djurgarden, wurde seinem Preisschild aber nicht gerecht. Wurde schließlich für 2 Millionen Euro an El Ahly weiterverkauft. © GEPA 8/18 Fernando Troyansky | Von: Los Andes | Ablösesumme: 1,5 Millionen Euro: In seinen zwei Amtszeiten bei der Austria (172 Spiele) spielte sich der Argentinier mit der Löwenmähne und dem unbeugsamen Kampfeswillen in die violetten Herzen. © GEPA 9/18 Koya Kitagawa| Von: Shimizu | Ablösesumme: 1,5 Millionen Euro: Noch kein finales Urteil lässt Kitagawa zu. Der Japaner kam im Sommer 2019 für 1,5 Millionen Euro von Shimizu und muss noch mehr abliefern, um die Summe rechtfertigen zu können. © GEPA 10/18 Stepan Vachousek | Von: Olympique Marseille | Ablösesumme: 1,5 Millionen Euro: Der filigrane Tscheche war am Flügel meist gesetzt (70 Spiele – 6 Tore/16 Vorlagen), aber auch von Verletzungen geplagt, die eine größere Karriere verhinderten. © GEPA 11/18 Mario Bazina | Von: GAK | Ablösesumme: 1,5 Millionen Euro: Für ihn griff Rapid im Jänner 2006 tief in die Tasche: 1,5 Millionen Euro flossen an den Ligakonkurrenten GAK. Die Ausbeute der hängenden Spitze: 21 Tore in 83 Partien für Rapid. © GEPA 12/18 Jochen Janssen | Von: FC Brügge | Ablöse: 1,75 Millionen Euro: Der belgische Stürmer ist wohl sogar einigen Austria-Anhängern kein Begriff. Allerdings kam der 1,90-Hühne auch nur auf 13 Spiele (2 Tore) und wurde dann mit 400.000 Euro Verlust veräußert. 13/18 Nikica Jelavic | Von: Zulte Waregem | Ablösesumme: 1,8 Millionen Euro: Einer der großen Publikumslieblinge in Hütteldorf. Erzielte 43 Tore in 95 Spielen und wechselte dann für 5 Millionen Euro zu Glasgow Rangers. © GEPA 14/18 Sigurd Rushfeldt | Von: Racing Santander | Ablösesumme: 1,8 Millionen Euro: Der Norweger wurde zwar nie Torschützenkönig, traf in Wien aber beständig (175 Spiele – 79 Tore/22 Vorlagen). Die violette Größe wird noch heute von den Fans besungen. © GEPA 15/18 Sebastian Mila | Von: Grodzisk | Ablösesumme: 2 Millionen Euro: Ein Königstransfer, der ziemlich nach hinten losging. In seinen 51 Einsätzen (5 Tore, 6 Vorlagen) konnte der 22-Jährige sein Talent nie vollends entfalten. © GEPA 16/18 Ivan Mocinic | Von: Rijeka | Ablöse: 2 Millionen Euro: Zu viel Geld bezahlte Rapid für den talentierten, aber fragilen Mittelfeldspieler aus Kroatien. Schließlich ließ ihn sein Knie im Stich, Mocinic wechselte ablösefrei zu NK Istra. Heute vereinslos. © GEPA 17/18 Arnor Ingvi Traustason | Von: Norrköping | Ablöse: 2,3 Millionen: Ähnlich dramatisch verhält es sich bei dem Isländer. Absolvierte 33 Spiele für Rapid, wurde an AEK Athen verliehen und schließlich an Malmö FF verkauft. Mit Sicherheit ein Verlustgeschäft. © GEPA 18/18 Vladimir Janocko | Von: Skoda Xanthi | Ablösesumme: 2,5 Millionen Euro: Er war einer der besten BL-Transfers überhaupt. 32 Tore und 37 Vorlagen in 147 Spielen, Spieler des Jahres 2002 und fünf Titel sprechen eine klare Sprache.

Rapid Wien vs. FK Austria: Mögliche Aufstellungen

Rapid: Gartler - Stojkovic, Hofmann, Barac - Schick, Knasmüllner, Grahovac, Ritzmaier, Ullmann - Fountas, Kara

Ersatz: Strebinger - Sonnleitner, Greiml, Schuster, Ibrahimoglu, Demir, Arase, Kitagawa

Es fehlen: D. Ljubicic (Bänderriss), Petrovic (krank), Schobesberger, Dibon, Velimirovic (alle rekonvaleszent)

Austria: Pentz - Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner - Zwierschitz, Ebner - Sarkaria, Fitz, Pichler - Edomwonyi

Ersatz: Kos - Schösswendter, Martschinko, Jukic, Wimmer, Monschein, Turgeman

Es fehlen: Grünwald (gesperrt), Madl (Sehnenbandriss im Knie), Demaku (nach Schulter-OP)

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag