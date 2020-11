Testspiele: SK Sturm bezwingt Juniors OÖ - FC Admira verliert gegen SK Rapid II

Während der Länderspielpause im November halten sich die heimischen Bundesliga-Klubs in Form von Freundschaftsspielen auf Trab. Der SK Sturm absolvierte am heutigen Freitag ein Freundschaftsspiel gegen Juniors OÖ, welches die Grazer knapp mit 1:0 gewannen. Gleichzeitig gab es für die Admira eine Schlappe im Duell mit Rapid II. Die Testspiele in der Übersicht.

OÖ Juniors - SK Sturm 0:1 (0:0)

Tor: Mwepu (74.)

Sturm spielte mit: Siebenhandl (46. Schützenauer) - Ingolitsch (70. Schendl), Nemeth, Jäger, Dante - Ljubic, Shabanhaxhaj (74. Stückler), Kuen - Jantscher, Friesenbichler (62. Mwepu), Huspek (62. Eze)

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

SK Rapid II - FC Admira 3:2 (0:1)

Tore: Zimmerman (58.), Savic (60.), Zahirovic (73.) bzw. Maierhofer (18.), Hausjell (85.)

SV Ried - Vorwärts Steyr 1:1 (1:1)

Tore: Nutz (22./Elfmeter) bzw. Mustecic (2.)

TSV Hartberg - KSV 1919 2:3 (0:2)

Tore: Ried (56., 66.) bzw. Cetina (11.), Komolafe (27.), Mensah (65.)

Austria Lustenau - FC Vaduz 1:5

Lustenau-Tor: Bertaccini