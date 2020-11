Sturm Graz - Wacker Innsbruck: ÖFB-Cup-Achtelfinale im Free-TV und Livestream sehen

Am heutigen Dienstag um 20:25 Uhr liefert sich der SK Sturm im ÖFB-Cup-Achtelfinale ein Traditionsduell mit Wacker Innsbruck. SPOX zeigt euch, wie ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der Terroranschlag in Wien führte zur Verschiebung des ÖFB-Cup-Duells zwischen Sturm Graz und Wacker Innsbruck auf den 24. November (20:25 Uhr). "Die Bundesregierung hat empfohlen, der Intention der Staatstrauer Rechnung zu tragen und alle Veranstaltungen in den kommenden drei Tagen abzusagen. Diesem Wunsch kommen wir als ÖFB selbstverständlich nach", so der ÖFB damals.

"Wacker Innsbruck ist eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga und wird ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden", warnte Sturm-Kapitän Stefan Hierländer vor der Truppe von Trainer Daniel Bierofka.

Während Sturm Graz in den ersten beiden Cup-Runden SV Innsbruck (8:0) und Hohenems (2:1) ausschaltete, setzte sich Bierofkas Wacker Innsbruck gegen Schrems (3:1) und Stripfing (1:0) durch.

Sturm Graz gegen Wacker Innsbruck: Livestream und TV-Übertragung

Das Traditionsduell zwischen Sturm und Wacker ist im Free-TV zu sehen. ORF-Sport + zeigt das Cup-Achtelfinale am Dienstag, die Übertragung beginnt um 20:20 Uhr.

Zusätzlich besteht auf orf.at und oefb.tv die Möglichkeit das Spiel per Livestream zu sehen.

© GEPA

Das ÖFB-Cup-Achtelfinale im Überblick