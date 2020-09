Norwegen - Österreich: Nations League heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Nach zehnmonatiger Abstinenz kehrt das ÖFB-Team zurück. Am heutigen Freitag steht das Nations-League-Duell mit Norwegen auf dem Programm. SPOX erklärt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker seht.

Das österreichische Nationalteam hat am Dienstag erstmals vor dem ersten Länderspiel des Jahres mit seinem vollen Kader trainiert. Auch Frankreich-Legionär Adrian Grbic stand am Abend in Klagenfurt auf dem Platz. Der 24-Jährige hatte am Vortag beim ersten Training noch pausieren müssen, weil sein Coronavirus-Test noch nicht ausgewertet war.

Die Testungen fielen allesamt negativ aus. Trainiert wurde bei Sonnenschein auf dem Hauptfeld des Wörthersee-Stadions, in dem am Montag gegen Rumänien vor leeren Rängen auch das erste ÖFB-Heimspiel des Jahres über die Bühne geht. Grbic ist neben Hoffenheim-Jungstar Christoph Baumgartner und Austria-Stürmer Christoph Monschein einer von drei Neulingen im Aufgebot.

Norwegen - Österreich im Free-TV und Livestream

Der österreichische Rundfunksender ORF überträgt das erste Gruppenspiel des ÖFB-Teams auf ORF 1 ab 20.15 Uhr. Um 20.45 Uhr erfolgt der Anprfiff. Kommentator wird Thomas König sein. Im Studio nehmen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer Platz.

Sollte kein TV-Gerät zur Verfügung stehen, so kann man in der TV-Thek das Spiel ebenso via Stream sehen.

Sämtliche Nations-League-Partien werden von DAZN übertragen.

Datum Uhrzeit Heim Gast Ort 04.09.2020 20:45 Uhr Norwegen Österreich Ullevaal 07.09.2020 20:45 Uhr Österreich Rumänien Wörthersee-Stadion

Norwegen vs. Österreich im Liveticker

Zudem bietet unser LIVETICKER eine ideale Alternative, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Norwegen - Österreich: Mögliche Aufstellungen

Norwegen: Jarstein - Elabdellaoui, Reginiussen, Ajer, Aleesami - Johansen, Normann, Berge, M. Elyounoussi - Haaland, King

Ersatz: Nyland, Rossbach - Gabrielsen, Hovland, Linnes, Meling, Svensson, Berg, Fossum, Henriksen, Thorsby, Sörloth

Österreich: Stankovic - Posch, Dragovic, Hinteregger - Lainer, Grillitsch, Baumgartlinger, Schlager, Ulmer - Sabitzer, Grbic

Ersatz: A. Schlager, Pervan - Trimmel, Lienhart, Wöber, Ilsanker, Ranftl, P. Zulj, Baumgartner, Onisiwo, Gregoritsch, Monschein

ÖFB-Team seit 41 Jahren ohne Sieg gegen Norwegen

Das österreichische Nationalteam hat seit 41 Jahren nicht gegen Norwegen gewonnen. Die ÖFB-Auswahl hält vor dem Nations-League-Duell am Freitag in Oslo gegen die Skandinavier mit sieben Siegen in zehn Spielen zwar eine klar positive Bilanz. In den jüngsten drei Begegnungen gab es aber zwei Niederlagen und ein Remis.

Die bisher letzten Siege gegen Norwegen gelangen den Österreichern 1978 und 1979 unter Teamchef Karl Stotz in der Qualifikation für die EM 1980 in Italien. Das jüngste Aufeinandertreffen erfolgte im Jahr 2002. Bei der 0:1-Testspielniederlage des ÖFB-Teams im Wiener Hanappi-Stadion absolvierte Rekordnationalspieler Andreas Herzog sein 100. von insgesamt 103. Länderspielen.

Für Peter Schöttel war es ein Jahr nach seinem offiziellen Karriereende das Abschiedsspiel. Der nunmehrige ÖFB-Sportdirektor wurde in der vierten Minute ausgewechselt. "Das war für mich wichtig, weil ich dadurch gleich viele Länderspiele wie Toni Pfeffer hatte", scherzte Schöttel 18 Jahre danach über seinen langjährigen Abwehrkollegen im Nationalteam.

Nations League: Die ÖFB-Gruppe