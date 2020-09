Neues Gerücht: SK Rapid soll Angebot für Todor Nedelev abgegeben haben

Schaut sich der SK Rapid bereits nach einem Nachfolger für Taxiarchis Fountas um? Wie das bulgarische Medium kotasport berichtet, liegt Botev Plovdiv ein Rapid-Angebot für Todor Nedelev vor.

Demnach soll das Angebot bereits im Büro der "Kanarienvögel", wie Botev bezeichnet wird, vorliegen. Jedoch erscheint es schwer vorstellbar, dass Rapid eine Investition in der Offensive tätigt, ohne Stürmer Fountas zu verkaufen.

Nedelev, 27 Jahre alt, kann 30 Spiele für Bulgarien vorweisen, kickte in der Vergangenheit für Mainz 05 und sammelte in der abgelaufenen Saison als Rechtsaußen elf Scorerpunkte in 24 Ligaspielen. Nedelev kann auch hinter der Spitze zum Einsatz kommen.

In Mainz konnte sich der Bulgare nie durchsetzen. 2,8 Millionen Euro überwiesen die Mainzer im Jänner 2014 an Botev, nach lediglich zwei Profieinsätzen kehrte Nedelev wieder in seine alte Heimat zurück.