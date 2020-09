Bundesliga heute live: SK Rapid - Admira Wacker im TV, Livestream & Liveticker sehen

Die österreichische Bundesliga ist zurück. In Runde eins empfängt Vizemeister Rapid Wien Underdog Admira. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im TV, via Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Die Saison startete für die Hütteldorfer zufriedenstellend. Im Cup wurde St. Johann mit 5:0 geschnupft, mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen NK Lokomotiva der Aufstieg in die nächste Champions-League-Quali-Runde fixiert.

Im ersten Bundesliga-Duell wartet nun Abstiegskandidat Admira. Der wegen dem CL-Quali-Spiel der Hütteldorfer vorgezogene Ankick erfolgt am heutigen Freitag um 18:30 Uhr.

Rapid Wien vs. FC Admira: TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte der österreichischen Bundesliga. Die ursprünglich als Samstagsspiel Partie wurde auf Freitag vorverschoben und ist nun ab 17:00 Uhr, also rund 1,5 Stunden vor Anpfiff, auf Sky Sport Austria 1 HD im Einzelspiel zu sehen - via Sky Go sogar im Livestream (nur für Sky-Abonnenten).

Bundesliga: Rapid - Admira im LIVETICKER

Alternativ kann man die Partie auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 17:00 Uhr verfolgen.

SCR - FCA: Mögliche Aufstellungen

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Hofmann, Greiml - Arase, Murg, Petrovic, D. Ljubicic, Ullmann - Kara, Fountas

Ersatz: Hedl - Sonnleitner, Schick, Grahovac, Knasmüllner, Demir, Kitagawa

Es fehlen: Schobesberger (rekonvaleszent), Dibon (nach Kreuzbandriss)

Admira: Leitner - Malicsek, Aiwu, Bauer, Lukacevic - Tomic, Kerschbaum - Saracevic, Hoffer, Cirkovic - Maierhofer

Ersatz: Haas - Petlach, Koller, Hjulmand, Maier, Kronberger, Ristanic

Es fehlen: Ganda (noch keine Spielberechtigung), Starkl (nach Kreuzbandriss), Kadlec (nach Ermüdungsbruch)

SK Rapid - Admira Wacker: Vorgezogener Saison-Auftakt

Das Match findet nun bereits am Freitag um 18.30 Uhr und damit zwei Stunden vor dem eigentlich als Saison-Auftaktspiel geplant gewesenem Duell zwischen dem LASK und der Wiener Austria statt.

Eigentlich hätten Rapid und Admira erst am 12. September gegeneinander spielen sollen. Da die Wiener aber am 15. September in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League bei KAA Gent antreten müssen, stimmten die Bundesliga, die Admira und auch der TV-Partner Sky im Sinne einer "bestmöglichen Vorbereitung" dem Antrag der Hütteldorfer auf Vorverlegung zu.

Rapid gegen Admira: Die letzten 10 Aufeinandertreffen

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Sa. 14.12.2019 0:3 So. 15.09.2019 5:0 Sa. 04.05.2019 3:4 Sa. 30.03.2019 3:0 So. 28.10.2018 2:0 So. 29.07.2018 0:3 So. 22.04.2018 4:1 So. 11.02.2018 2:1 Sa. 28.10.2017 1:0 So. 13.08.2017 3:1

Die 1. Runde der Bundesliga im Überblick