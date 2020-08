Konkursantrag: SV Mattersburg gibt Bundesliga-Lizenz freiwillig ab

Der in schwere finanzielle Turbulenzen geratene SV Mattersburg wird einen Konkursantrag stellen. Dies gab der Bundesligist nach seiner Mitgliederversammlung am Mittwochabend bekannt.

Trotz intensiven Bemühungen sei es nicht möglich, den Spielbetrieb weiter fortzuführen. Die Bundesliga-Lizenz wurde vom Verein freiwillig zurückgegeben, stellt der SVM außerdem klar. "Aufgrund der Geschehnisse rund um die Commerzialbank Mattersburg ist leider auch der SV Mattersburg in Mitleidenschaft gezogen worden", so Vizepräsident Hans-Georg Deischler im Wortlaut der Aussendung.

Der SV Mattersburg kam durch den Bilanzskandal um die Commerzialbank Mattersburg in wirtschaftliche Nöte. Der Verein war von der Bank jahrelang großzügig unterstützt worden. Deren Gründer und SVM-Präsident Martin Pucher hat laut Medienberichten vor der Staatsanwaltschaft bereits gestanden, Kredite erfunden und Bilanzen gefälscht zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zudem wurde auf der Mitgliederversammlung einstimmig eine Neugründung eines Vereins für Nachwuchs-Mannschaften in Mattersburg beschlossen. Konkreteres sollen in den kommenden Tagen folgen.

WSG Tirol bleibt in der Bundesliga

Durch den Rückzug des SV Mattersburg aus der Bundesliga wird die auf sportlichem Weg abgestiegene WSG Tirol der Liga weiter erhalten bleiben. "Für die Bundesliga und ihre Klubs besteht nun Klarheit, sodass der Sport und vor allem die Vorbereitung für die Saison 2020/21 in den Mittelpunkt rücken können", erklärt Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer in einer Presseaussendung. In der Folge beantragte die Liga den Aufstieg der 2. Mannschaft des SK Rapid in die HPYBET 2. Liga.