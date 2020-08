Bundesliga Österreich: LASK präsentiert neuen Hauptsponsor

Der LASK geht mit Backaldrin bzw. dessen Marke Kornspitz als neuem Dressensponsor in die kommende Saison. Am Mittwoch präsentierte der Bundesligist die Zusammenarbeit mit dem in der Nähe von Linz ansässigen Unternehmen, das schon seit 2017 mit an Bord ist. "Der LASK hat eine unglaubliche Mannschaft und unglaubliche Fans", begründete Unternehmenssprecher Wolfgang Mayer den Schritt.

"Nun als Dressensponsor des LASK aufzutreten, ist eine einzigartige Gelegenheit, heute in die Zukunft zu investieren", meinte Mayer auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie. "Wir wollten ein starkes Zeichen setzen, gerade in dieser Zeit." Der Vertrag läuft vorerst über zwei Jahre.

"Wir sind froh, dass wir Backaldrin als Hauptsponsor gewinnen konnten. In der Krise muss man investieren und antizyklisch handeln", sagte LASK-Präsident Siegmund Gruber. Er betonte auch, dass die bisherigen Trikotsponsoren BWT und Zipfer als "Leading-Partner" erhalten bleiben. "Wir haben das Sponsorenvolumen gegenüber der Vorsaison gesteigert."