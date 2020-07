FC Admira: Sinan-Bakis-Transfer zu Heracles Almelo rückt näher

Wie Sky-Reporter Werner Peutsch berichtet, steht der Verkauf von Admira-Stürmer Sinan Bakis zu Heracles Almelo kurz bevor. Die Niederländer haben demnach die Ablösesumme stark nachgebessert.

So würde jetzt nur mehr um "die letzten 50.000 Euro gefeilscht" werden. Der 26-Jährige steht bei der Admira noch eine weitere Saison unter Vertrag.

Bakis wechselte im Sommer 2018 von Bursaspor in die Südstadt. In der laufenden Saison erzielte der Deutsch-Türke starke zwölf Liga-Tore in 25 Partien.

Heracles Almelo beendete die Eredivisie-Saison auf dem achten Tabellenplatz und wird von dem Deutschen Frank Wormuth betreut.