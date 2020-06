SK Rapid: Mario Sonnleitner und Thomas Murg fallen gegen SK Sturm aus

1/33

Der SK Rapid hat bislang in der Saison 2019/20 in Liga und Cup 24 Pflichtspiele absolviert. Dabei hätten die Hütteldorfer Profis maximal 2.190 Minuten am Feld stehen können. SPOX zeigt euch die Dauerbrenner in Grün-Weiß. (Daten von Opta Sports)