Gernot Trauner von LASK bei FIFA 20 ins "Team of the Season So Far" gewählt

Gernot Trauner von LASK wurde vom Videospiel FIFA 20 ins "Team of the Season So Far" gewählt. Der 30-Jährige kann zurzeit für ungefähr 33.000 Coins (PS4) ergattert werden.

Heimische FIFA-Zocker aufgepasst: LASK-Kapitän Gernot Trauner hat es ins FIFA 20 "Team of the Season So Far" in der Kategorie "Rest der Welt" geschafft und kann für den Online-Modus FIFA Ultimate Team geholt werden. Trauners Karte erhält eine bezaubernde Gesamtwertung von 90 mit 96 Physis und einem erstaunlichen Pace (Geschwindigkeit) von 85.

Der Innenverteidiger teilt sich die illustre Runde mit neun anderen Spielern, darunter Dinamo-Zagreb-Wirbelwind Mislav Orsic, Barca-Flirt Stuani und Supertalent Jonathan David von KAA Genk.