Michael Liendl von WAC über Einspruch: "LASK sollte Eier zeigen"

Nachdem bereits Jakob Jantscher von Sturm Graz seinen Unmut über LASKs Einspruch (zum Punkteabzug) freien Lauf ließ, hat nun auch WAC-Kapitän Michael Liendl das Verhalten der Linzer kritisiert. In seinem Podcast "1016" nahm sich der Mittelfeldregisseur kein Blatt vor den Mund.

"Der LASK sollte Eier zeigen und sagen: Wir nehmen das an und spielen die Meisterschaft zu Ende. Sie können nach wie vor ins Meisterrennen eingreifen", so Liendl. "Sie sind ja nicht Letzter. Die Strafe ist zu gering ausgefallen. Wenn man so einen Fauxpas begeht und dann aber nicht die Courage hat, die Strafe zu akzeptieren, das finde ich einfach schlecht".

Auch im Sky-Interview nach dem direkten Duell mit LASK am Sonntag bekräftigte der 34-Jährige nochmals seine Aussagen: "Es ist meine Meinung, dass es für mich zu wenig war, dass es absolut nicht korrekt war, was der LASK gemacht hat, obwohl ich Riesen-Respekt habe vor LASK und vor dem, was die hier aufgebaut haben, was sie für einen sportlichen Erfolg gehabt haben, was sie für Österreich getan haben. Nichtsdestotrotz haben sie einen großen Fauxpas gemacht und da stehe ich dazu."

Michael Liendl: "Das darf eigentlich nicht passieren"

Über das Spiel selbst musste sich der Standard-Experte vor allem über den späten Ausgleich ärgern: "Es ging schon viel hin und her. Es trafen zwei Mannschaften aufeinander, die viel Qualität auf den Platz gebracht haben. Am Ende haben beide Mannschaften vielleicht ein bisschen zu billig die Tore bekommen, speziell wir dann auch mit dem letzten Tor, das darf eigentlich nicht passieren."

Dennoch wäre die 2-Tore-Aufholjagd abermals ein Zeichen für den Teamgeist der Kärntner: "Wir haben alles aufgeopfert, da noch zurückzukommen, haben eine unglaubliche Moral bewiesen. Wir glauben immer an uns. Wir wissen, dass wir viel Qualität nach vorne haben. Wir wissen auch, dass wir gut verteidigen können. Es hat sich viel entwickelt in den letzten Monaten, Jahren."