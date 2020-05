Karlsruhe SC mit Interesse an Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl?

Sturms Nummer eins Jörg Siebenhandl wird mit einem Wechsel in Deutschlands 2. Bundesliga in Verbindung gebracht. Offenbar dürfte der Karlsruher SC Interesse an einer Verpflichtung des 30-Jährigen haben, das berichtet liga-zwei.de.

Da mit Benjamin Uphoff der Stammkeeper der Karlsruher vor wenigen Wochen seinen Abgang im Sommer bekanntgegeben hat, dürfte der deutsche Zweitligist auf der Torhüterposition auf dem Transfermarkt aktiv werden. Dabei soll Sportdirektor Oliver Kreuzer, der auch beim SK Sturm bereits in dieser Position tätig war, ein Auge auf Siebenhandl geworfen haben.

Das Arbeitspapier des zweifachen Nationalteamspielers läuft bei den Grazern, bei denen mit Tobias Schützenauer und Christopher Giuliani zwei Nachwuchstalente anklopfen, im Sommer aus. Ein Wechsel zu den Karlsruhern, die aktuell den vorletzten Platz in der Liga belegen, dürfte aber nur bei einem Klassenerhalt realistisch sein.

Zuletzt gelang dem KSC gegen Darmstadt ein 2:0-Erfolg, Sturm-Leihspieler Lukas Grozurek, mit dem in Graz nicht mehr geplant wird, stand dabei in der Startformation. Die Blau-Weißen plagen allerdings erhebliche finanzielle Sorgen.

Jörg Siebenhandl absolvierte bei den Schwarz-Weißen im Grunddurchgang alle 22 Spiele, musste dabei 28 Mal hinter sich greifen und blieb fünf Mal ohne Gegentreffer.

2. Liga: Tabelle nach 26 Runden*

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Arminia Bielefeld 26 51:25 26 52 2. Hamburger SV 26 50:30 20 45 3. VfB Stuttgart 26 42:30 12 45 4. 1. FC Heidenheim 26 34:29 5 41 5. SpVgg Greuther Fürth 26 39:35 4 37 6. FC Erzgebirge Aue 26 37:35 2 37 7. SV Darmstadt 98 26 31:33 -2 36 8. Holstein Kiel 26 40:40 0 35 9. FC Sankt Pauli 26 34:32 2 33 10. SSV Jahn Regensburg 26 38:44 -6 33 11. Hannover 96 25 34:37 -3 32 12. VfL Bochum 26 43:45 -2 31 13. VfL Osnabrück 26 33:36 -3 30 14. SV Sandhausen 26 31:36 -5 29 15. 1. FC Nürnberg 26 34:46 -12 29 16. SV Wehen Wiesbaden 26 33:44 -11 28 17. Karlsruher SC 26 35:46 -11 27 18. SG Dynamo Dresden 25 25:41 -16 24

*: Die Partie Dynamo Dresden gegen Hannover 96 musste aufgrund der kollektiven Quarantäne der Ostdeutschen verschoben werden.