Dario Tadic über Zukunft bei TSV Hartberg: "Es gibt auch andere Anfragen"

TSV Hartbergs Mittelstürmer Dario Tadic gilt als einer der effizientesten seiner Branche. Mit 13 Toren in der bisherigen Saison trug der 29-Jährige maßgeblich zum Höhenflug der Oststeirer mit. Doch trennen sich die Wege nach der Saison?

Dario Tadic gilt als klassischer Knipser der alten Zunft. Doch das stört nicht, im Gegenteil. Mit seiner Wucht und dem feinen Näschen für das Tor überzeugt der Stürmer auch in der zweiten Bundesliga-Saison.

Zu seinen Lieblingsteams zählt übrigens der kommende Gegner Rapid Wien (Sonntag 14.30 Uhr, im LIVETICKER). In den letzten vier Duellen traf Tadic viermal. Zufall? "Naja ich treffe gegen alle Mannschaften gerne. Aber die Rapidler scheinen mir wirklich zu liegen. Ich hoffe, ich kann meine Serie am Sonntag verlängern", so Tadic entgegen der Steirerkrone.

Apropos verlängern: Tadic' Vertrag läuft im Sommer aus und es gab offiziell bisher noch keine Tendenz. Angeblich sollen bereits erste Gespräche mit Sportchef Erich Korherr laufen, doch es gibt auch noch weitere Interessenten wie er bestätigt: "Aber es gibt auch andere Anfragen." Wiegt aber ab: "Ich weiß, was ich an Hartberg habe."