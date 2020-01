Ex-Rapidler Veton Berisha wechselt zu Viking Stavanger

Der ehemalige Angreifer des SK Rapid Wien Veton Berisha hat einen Winter-Transfer vollzogen. Der 25-Jährige wechselt von SK Brann Bergen zu seinem Ex-Klub Viking FK nach Stavanger.

"Ich freue mich darauf, wieder in Dunkelblau zu spielen", schrieb Berisha auf seinem Instagram-Account. Der Norweger wechselte am Deadline Day im Sommer 2017 von Greuther Fürth für kolportierte 1,5 Millionen Euro zu Rapid, wo er in nicht ganz zwei Saisons auf 58 Pflichtspiele, neun Tore und drei Assists kam.

Im März 2019 soll Brann Bergen dann 800.000 Euro für die Dienste des Flügelspielers auf den Tisch gelegt haben. Im Jahr 2019 bestritt er 31 Spiele für Brann, dabei erzielte er vier Tore und neun Assists.

Der Medizincheck bei Viking steht noch aus. "Wir sind unglaublich glücklich, dass Veton nach Stavanger zurückkehrt", verlautbarte der Verein in einer Aussendung.