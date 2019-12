Sturm Graz stattet Talent Samir Mujkanovic mit Vertrag aus

Der SK Sturm Graz hat einen Rohdiamanten an sich gebunden. Samir Mujkanovic unterschreibt bei den Schwarz-Weißen. Das vermeldeten die Grazer am Dienstag.

Der Stürmer hat beim GSV Wacker in Graz mit dem Fußballspielen begonnen und hat danach alle Stationen der Sturm-Jugend und Sturm-Akademie durchlaufen.

Aktuell geht der 17-Jährige in der U18 des SK Sturm auf Torjagd. In der laufenden Akademie-Saison erzielte der bosnisch-österreichische Doppelstaatsbürger in elf Spielen sechs Tore. Für Bosniens U16- und U17-Auswahlen erzielte er in acht Spielen zwei Tore.

"Wir als Verein sind froh, dass Samir auch in Zukunft den Weg mit uns gemeinsam gehen will. Er ist ein Stürmer, der enormes Potential besitzt. Nun gilt es, ihn in seiner Entwicklung so zu fördern und fordern, um ihn auf das nächst-höhere Level zu bringen", sagt Entwicklungscoach Günther Neukirchner über den Angreifer.