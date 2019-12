Fix: Sturm Graz verleiht Michael John Lema zum TSV Hartberg

Michael John Lema wird in der Frühjahres-Saison 2020 für den TSV Hartberg auflaufen. Er wechselt ab sofort leihweise zu den Oststeirern und wird nach dem Urlaub bei der Schopp-Elf in die Vorbereitung starten. Das vermeldeten die Grazer am Montagnachmittag.

Der 20-jährige Offensivspieler kam in der laufenden Bundesliga-Saison lediglich zu 293 Einsatzminuten sowie zu Kurzeinsätzen in der Europa-League-Qualifikation sowie im ÖFB-Cup.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison erzielte Lema drei Treffer in 16 Partien, in 12 Regionalliga-Spielen für die Sturm Amateure traf der U21-Nationalspieler 13 Mal. Nun soll Lema in Hartberg Spielpraxis sammeln.

"Ein junger, hochtalentierter und schneller Spieler, der uns auf alle Fälle weiterhelfen kann, weil er auch noch eine Menge an Potenzial in ihm steckt. Danke auch an den SK Sturm für die Bereitschaft, einen Spieler mit nicht so vielen Einsätzen, die Möglichkeit bei uns zu geben, Bundesliga-Einsätze zu sammeln. Für die Entwicklung des Spielers ein wichtiger Schritt. Wir freuen uns sehr auf ihn", sagt TSV-Obmann und Sportdirektor Erich Korherr.