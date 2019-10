SK-Rapid-Talent Dalibor Velimirovic verlängert Vertrag langfristig

Gute Nachrichten für den SK Rapid: Mittelfeld-Talent Dalibor Velimirovic verlängert seinen Vertrag in Hütteldorf langfristig bis 2022. Das vermeldete der Klub am Freitag.

"Im Namen des SK Rapid darf ich verkünden, dass wir mit Dalibor Velimirovic einen Vertrag bis 2022 unterschrieben haben. Wir sind voll überzeugt von seinen sportlichen Fähigkeiten und menschlichen Qualitäten", sagt Sportdirektor Zoran Barisic.

Der 18-Jährige feierte in der laufenden Saison sein Debüt für die Profis des SK Rapid und kam seither im Cup über 90 Minuten gegen Red Bull Salzburg sowie in der Bundesliga gegen Hartberg zu weiteren Einsätzen.

"Dalibor ist ein hochtalentierter junger Spieler mit extremem Potenzial. Bei seinen Einsätzen und Trainingseinheiten in der ersten und zweiten Mannschaft überzeugte er mit seinem Talent. Daher freuen wir uns, wenn wir ihm auf höchstem Niveau helfen werden, sich zu entwickeln - und er so Rapid in Zukunft sehr weiterhelfen wird, davon sind wir überzeugt", so Barisic weiter.

Velimirovic: Traum geht in Erfüllung

Erfreut zeigt sich auch der U19-Nationalspieler selbst. "Für mich geht hier ein Traum in Erfüllung. Vor einigen Monaten war ich gerade mal noch bei SK Rapid II und habe dort immer hart gearbeitet, damit mir der Sprung ganz nach oben, zu den Profis einmal gelingt. Mein erster Einsatz, noch dazu beim Derby-Sieg, war natürlich wunderschön. Aber mir ist auch bewusst, dass mein Weg noch ein langer ist und diesen möchte ich mit Rapid sehr erfolgreich bestreiten", sagt Velimirovic.