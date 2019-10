Salzburg - Altach: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach einer starken Leistung in der Champions League kehrt für Red Bull Salzburg wieder der Ligaalltag ein und trifft am heutigen Samstag auf den Tabellenzehnten SCR Altach. Bei den Vorarlbergern lief in dieser Saison noch nicht vieles nach ihrem Geschmack. Erst kürzlich wurde darum die sportliche Leitung ausgetauscht und ex-DFB-Kicker Sidney Sam als Verstärkung auf dem Flügel verpflichtet. SPOX zeigt, wo man das Spiel live, entweder in TV, Livestream oder Ticker verfolgen kann.

Gegen Serienmeister Salzburg sah der SCR in den letzten Jahren wenig Licht. Aus den letzten zehn Begegnungen holte man ein einziges Unentschieden, alle anderen Aufeinandertreffen gingen verloren. Auch in der Liga stehen die Vorzeichen mit sieben Punkten aus zehn Spielen nicht sehr günstig. Bundesligakicker Sidney Sam soll dazu beitragen, die Altach wieder auf die Spur zu bringen. Wird die Neuerwerbung gegen Salzburg erstmals für die Altacher auflaufen?

Red Bull Salzburg - SCR Altach: Mögliche Aufstellungen

Salzburg: Stankovic - Farkas, Pongracic, Ramalho, Ulmer - Camara, Mwepu - Szoboszlai, Okugawa - Koita, Prevljak

Ersatz: Coronel - Kristensen, Vallci, Onguene, Junuzovic, Ashimeru, Minamino, Hwang, Haaland, Daka

Es fehlen: Walke (nach Fußwurzelknochenbruch rekonvaleszent), Bernede (Schienbeinbruch)

Altach: Durakovic - Thurnwald, Zwischenbrugger, Schmiedl, Anderson - Jamnig, Oum Gouet, Tartarotti, Schreiner - Fischer - Berisha

Ersatz: Ozegovic - Mätzler, C. Gebauer, Nussbaumer, Gschweidl, Pangop

Es fehlen: Maak, Kobras (beide gesperrt), Karic (Sprunggelenksverletzung), Netzer (Beckenprobleme), Meilinger (Schienbeinbruch), Diakite (Knieverletzung)

Fraglich: Sam (Spielberechtigung noch offen)

Schiedsrichter: Lechner

Salzburg - Altach: Bundesliga im Livestream und TV sehen

Der Bezahlsender Sky hält die Rechte zur Übertragung der österreichischen Bundesliga. Die Partie wird daher auf Sky Sport Austria 3 in voller Länge gezeigt,. Die Übertragung beginnt, wie gewöhnlich, eine Stunde vor Ankick um 16 Uhr. Alternativ kann man auf Sky Sport Austria 1 in der Konferenz die Highlights aller laufenden Spiele sehen.

RB Salzburg - Altach: Das Spiel im Liveticker

Sollte man kein Abonnement von Sky besitzen, dann ist es ebenso möglich, die Partie auf dem LIVETICKER (17 Uhr) von SPOX zu verfolgen.

Bundesliga, Runde 10: Die Begegnungen im Überblick