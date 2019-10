3. Sieg im 3. Spiel: Österreichs U21 paniert Türkei

Österreichs Fußball-U21-Nationalteam bleibt auf dem Weg zur Teilnahme an der EM-Endrunde 2021. Mit einem 3:0 (2:0) gegen die Türkei holte der ÖFB-Nachwuchs am Freitag in Ritzing den dritten Sieg im dritten Gruppenauftritt. Die Österreicher stimmten sich damit ideal auf das Auswärtsspiel bei Gruppen-Favorit England am kommenden Dienstag in Milton Keynes ein.

Mit Nicolas Meister (10.) von den Juniors OÖ und Marko Raguz (32.) trafen zwei LASK-Akteure zur 2:0-Pausenführung. Die Türken mussten nach Gelb-Rot für Abdurrahim Durson (53.) dann lange in Unterzahl agieren, Sandi Lovric (65.) gelang die Entscheidung. Bei den Türken wurde im Finish noch ein weiterer Spieler ausgeschlossen. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch liegt an der Spitze der Tabelle mit 10:1 Toren nun drei Zähler vor dem Kosovo und England. Die Briten haben ein Spiel weniger absolviert.

Mert Müldür in türkischer U21-Elf

In Abwesenheit des beim A-Team weilenden Maximilian Wöber führte Kevin Danso die Österreicher als Kapitän auf den Rasen. Leonardo Lukacevic musste nach dem Aufwärmen an der Hüfte verletzt passen, für Admiras Außenverteidiger rückte der Wattener Julian Gölles in die Startelf. Österreich startete stark, nach nicht einmal zehn Minuten war die Führung realisiert: Linksaußen Meister zog am Ex-Rapidler Mert Müldür vorbei nach innen und schloss platziert ins lange Eck ab.

Die Türken suchten zwar den Zug nach vorne, vor dem eigenen Strafraum räumten Danso und Co. aber kompromisslos auf. In der Offensive konnten sich die Hausherren vor allem dank Christoph Baumgartner in Szene setzen. Zwar ging nicht jede Idee des Hoffenheim-Profis auf, die türkische Hintermannschaft um Torhüter Altay Bayindir war aber schwer beschäftigt.

Sandi Lovric macht den Deckel drauf

Bayindir hielt lange, was zu halten war. So parierte er auch einen Schuss von Lovric aus kurzer Distanz, ehe ein Freistoß zum 2:0 führte. Danso scheiterte per Kopf noch am türkischen Schlussmann, Raguz staubte aus abseitsverdächtiger Position ab. Die Türkei hätte kurz darauf den Anschlusstreffer schaffen können, Güven Yalcin traf nach Müldürs Vorarbeit aus aussichtsreicher Position den Ball aber nicht voll.

Der Beginn der zweiten Spielhälfte gehörte den anstürmenden Türken. Nach Dursuns Ausschluss rettete Dario Maresic im Rutschen vor der Linie für den bereits geschlagenen Fabian Ehmann (57.). Erst nach einer Stunde Spielzeit konnten die Österreicher ihre Räume in der gegnerischen Spielhälfte besser nutzen. Lovric traf nach Baumgartners Vorarbeit auch zur Entscheidung und ersparte den Rot-Weiß-Roten weiteres Zittern.

Österreich U21 - Türkei U21: Die Stimmen

Werner Gregoritsch (Teamchef Österreich): "Es war heute eine sehr reife Leistung. Ich habe beim Training schon gesehen, wie sie spielen, kombinieren können. Was mir imponiert, ist, dass jeder für den anderen kämpft. Es macht einen Riesenspaß mit den Jungs zu arbeiten. Entscheidend ist, dass die Mannschaft die Disziplin einhält, um erfolgreich zu sein. In England wartet nun eine besondere Aufgabe. Wir haben die Pflicht erfüllt und können jetzt nur überraschen. Die Mannschaft ist imstande, etwas Besonderes zu erreichen."

Marko Raguz (Torschütze Österreich): "Wir haben 90 Minuten dominiert, nach dem Ausschluss haben wir uns leichter getan und haben das 3:0 über die Zeit gebracht. Man hat schon in den ersten zwei Spielen gesehen, dass wir in so kurzer Zeit super zusammengewachsen sind. Wir haben zwei Siege gegen vermeintlich leichtere Gegner geholt, heute war es eine Machtdemonstration gegen die Türken, die eigentlich um Platz zwei kämpfen sollten."