Masaya Okugawa verlängert bei Red Bull Salzburg langfristig

Red Bull Salzburg bindet eines ihrer größten Talente langfristig. Masaya Okugawa unterschreibt einen Vertrag bis 2023, sein aktueller Kontrakt wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

Der 23-jährige Japaner gehört in der Bundesliga zum Stammpersonal der Bullen und brachte es in sieben Partien auf starke vier Tore und ebenso viele Vorlagen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dies brachte ihm nun eine Vertragsverlängerung bis 31. Mai 2023 ein. Über Leihen bei Mattersburg und Holstein Kiel konnte sich der Flügelspieler beim österreichischen Serienmeister etablieren. Einem möglichen ablösefreien Abgang im Sommer wurde nun vorgebeugt.

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund zeigt sich erfreut über die Einigung: "Masaya haben die beiden Saisonen, in denen er verliehen war, sichtlich gutgetan. In dieser Phase hat er sich vor allem taktisch sowie körperlich hervorragend entwickelt und spielt bei uns seit Sommer eine sehr gute und wichtige Rolle. Ich bin überzeugt, dass uns Masaya in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird."

Auch der Spieler selbst freut sich über die Entscheidung: "Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg verlängert zu haben. Ich bin ja schon seit einiger Zeit hier und es waren ein paar Umwege nötig, um mein aktuelles Level erreichen zu können. Jetzt bin ich glücklich, dass meine Leistungen honoriert wurden und ich bis 2023 unterschrieben habe."