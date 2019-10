Nächster Tiefschlag: FK Austria Wien verliert zuhause gegen WSG Tirol

Die Austria kommt nach zarten Hoffnungsschimmer in den letzten Wochen doch nicht in Tritt. Gegen WSG Tirol setzt es für die Veilchen den nächsten Tiefschlag. Die Austria Wien verliert zuhause 2:3, zwei Mal erzielen die Austrianer den Anschlusstreffer, am Ende reicht es aber doch nicht.

Durch den gleichzeitigen Sieg der Hartberger gegen Mattersburg (3:1), hat die Austria Wien nun schon sechs Punkte Rückstand auf Platz Sechs. Tirol ist punktegleich mit den Hauptstädtern auf Rang Acht der Bundesliga-Tabelle.

Die 12. Bundesliga-Runde im Überblick