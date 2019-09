SK Sturm Graz - LASK heute LIVE: Bundesliga Livestream, TV-Übertragung, Liveticker

Der SK Sturm Graz hat am Samstagabend (ab 17 Uhr im LIVETICKER) den amtierenden Vizemeister und Tabellenzweiten LASK zu Gast. SPOX zeigt, wo das Topspiel der siebten Bundesliga-Runde im Livestream und TV zu sehen ist.

Der LASK musste bislang eine Niederlage hinnehmen, bei Sturm war es in dieser Saison eine mehr. Mit einem Punkt Vorsprung auf die Steirer gehen die Athletiker in die Partie, der WAC liegt punktegleich mit Sturm auf Platz drei in der Tabelle.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

SK Sturm Graz - LASK: TV-Übertragung und Livestream

Der Bezahlsender Sky hat die Rechte für die österreichische Bundesliga inne. Am kommenden Wochenende beginnt die Übertragung am Samstag, den 14. September 2019, um 16 Uhr mit den Vorberichten auf Sky Sport Austria 1, um 17 Uhr erfolgt dort der Anpfiff in der Konferenz.

Auf Sky Sport Austria 2 HD gibt es Sturm - LASK in der Einzeloption, Martin Konrad kommentiert die Partie aus Graz. Mit einem Abo bei Sky gibt es über den Streaming-Dienst Sky Go die Möglichkeit, das Match auf legale Weise im Livestream zu verfolgen.

LIVETICKER: Sturm gegen LASK zum Mitlesen

All jene, die kein Sky-Abo haben, können das Match im ausführlichen Liveticker bei SPOX mitverfolgen. Hier geht's zur Berichterstattung zum Match zwischen Sturm und LASK.

© GEPA

Sturm Graz gegen Linz: Die letzten fünf Duelle

28. April 2019: Sturm - LASK 2:3

2:3 24. April 2019: LASK - Sturm 1:2

1:2 3. März 2019: Sturm - LASK 0:3

0:3 30. September 2018: LASK - Sturm 0:0

12. Mai 2018: Sturm - LASK 3:1

Bundesliga, 6. Spieltag: Matches, Begegnungen

Salzburg empfängt Hartberg, während Sturm zum Topspiel den LASK zu Gast hat. Rapid spielt daheim gegen die Admira, die Austria mus szum WAC.