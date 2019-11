Österreich kassiert 0:1-Pleite gegen Lettland im letzten EM-Quali-Spiel

Österreichs Fußball-Nationalteam hat sich am Dienstag mit einer enttäuschenden Leistung und einer blamablen Niederlage aus der EM-Qualifikation verabschiedet. Teamchef Franco Foda bot in Riga eine B-Elf auf, die sich dem bis dahin punktlosen Lettland mit 0:1 (0:0) geschlagen geben musste. Marcis Oss erzielte in der 65. Minute das Tor der Balten, die davor 17 Spiele nicht gewonnen hatten.

Foda hatte nach fixierter Qualifikation am Samstag gegen Nordmazedonien (2:1) sieben Stammspieler von der Reise ins Baltikum befreit und nahm neun Veränderungen in der Startelf vor. Nur Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic blieben in der Mannschaft, für den Rest bot sich in erster Linie die Chance, sich für einen Platz im EM-Kader zu empfehlen. Darunter Wolfsburg-Torhüter Pavao Pervan und LASK-Offensivspieler Thomas Goiginger, die ihr Teamdebüt feierten.

Aufgedrängt hat sich gegen die Nummer 143 der Weltrangliste aber niemand. Im Gegenteil. Auch wenn fast alle Stammspieler geschont worden waren, war der Auftritt ernüchternd. Vor nur rund 2.000 Zuschauern, davon ca. 500 rot-weiß-roten Fans, war den Österreichern klar anzumerken, dass sie in dieser Zusammenstellung noch nie gespielt haben. Abläufe und Passspiel funktionierten nicht, defensiv waren sie auch nicht immer sattelfest.

Noten zu Lettland - Österreich: ÖFB-B-Kicker enttäuschen - bis auf Louis Schaub? © GEPA 1/14 Das ÖFB-Team musste zum Abschluss der EM-Quali einen Dämpfer hinnehmen. Eine Auswahl, in der vor allem Kicker aus der zweiten Reihe zum Zug kamen, unterlag Lettland mit 0:1. SPOX vergibt Noten für den gruseligen Kick in Riga. © GEPA 2/14 Pavao Pervan (Note=3+): Wirkte bei seinem Debut in manchen Aktionen nervös. Am 1:0 der Letten aus kurzer Distanz ohne Schuld. Konnte sich in der 76. Minute in einer Eins-gegen-eins-Situation mit einer Parade auszeichnen. © GEPA 3/14 Maximilian Wöber (Note=3): Musste gegen Lettland als Linksverteidiger ran. Offensiv stets bemüht, agierte sehr lauffleißig und kam sogar zu guten Torchancen. Aufgrund seiner hohen Positionierung fehlte er jedoch oft hinten bei Konterstößen der Letten. © GEPA 4/14 Stefan Posch (Note=3-): Ging beim Gegentor im Strafraum zu Boden und war mitbeteiligt am schwachen Abwehrverhalten. In der 89. Minute gelang ihm beinahe der Ausgleich per Kopfball. Trotz starker Passquote (85 Prozent) eher ein durchwachsenes Spiel. © GEPA 5/14 Aleksandar Dragovic (Note=3): Hatte die meisten Ballaktionen sowie Zuspiele in der Partie. Machte bei seiner Defensivarbeit aber kein allzu sicheres Bild. Sah, wie auch der Rest der Mannschaft, relativ blass aus. © GEPA 6/14 Christopher Trimmel (Note=4): Konnte die Gelegenheit, sich für die EURO 2020 zu beweisen, nicht nutzen. Der Union-Berlin-Kapitän wirkte mit zahlreichen Ballverlusten sehr unglücklich. Trotz Bemühungen vermochte er es nicht, Lainer vergessen zu machen. © GEPA 7/14 Julian Baumgartlinger (Note=3): Stach in der schwachen ersten Halbzeit nicht heraus, was auch an der Formation lag. Wechselte sich mit Ilsanker und Grillitsch im Spielaufbau ab. Wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt. © GEPA 8/14 Stefan Ilsanker (Note=3-): Sah in der 55. Minute nach einem taktischen Foul zurecht Gelb. Seine drei Torschüsse waren nur für die Zuseher auf der Tribüne eine Gefahr. War mit der Rolle als Spieleröffner überfordert. Ging in der 77. Minute für Ranftl. © GEPA 9/14 Louis Schaub (Note=2): Trat in Abwesenheit von Alaba und Lazaro die Standardsituationen. Fleißigster Flankengeber im ÖFB-Team. Bereitete fast doppelt so viele Schüsse vor (sieben) wie alle anderen ÖFB-Kicker zusammen (vier). Österreichs Bester. © GEPA 10/14 Florian Grillitsch (Note=3): Gemeinsam mit Onisiwo und Ilsanker (!) die meisten Torschüsse für die ÖFB-Elf (vier). Wanderte von der Zehner-Position auf die Doppel-Sechs, nachdem Baumgartlinger in der Kabine blieb. Machte dort eine bessere Figur als Ilse. © GEPA 11/14 Thomas Goiginger (Note=2-): Zeigte bei seinem Debüt jenen Spielwitz mit dem er vom LASK für das ÖFB-Team nominiert wurde. Bekam den Vorzug gegenüber Lazaro und ließ in wenigen Momenten seine Kreativität aufblitzen. © GEPA 12/14 Michael Gregoritsch (Note=3+): Sorgte in der ersten Halbzeit für die zwei besten Chancen, seine Schüsse setzte er aber jeweils über das Tor. Brachte den Ball auch in der Schlussphase nicht ins Tor, sondern nur auf die Querlatte. © GEPA 13/14 Karim Onisiwo (Note=3): Kam nach der Halbzeitpause für Baumgartlinger und nahm die Rolle von Grillitsch im „offensiven“ Mittelfeld ein. Einen Kopfball in der Schlussphase hätte er besser auf einen Kollegen abgelegt, als Torversuch fiel er zu schwach aus. © GEPA 14/14 Nach drei Jahren kam Lukas Hinterseer wieder zu einem Einsatz. Wurde in der 69. Minute für Goiginger eingewechselt. Setzte weniger Akzente als Reinhold Ranftl, der bei seinem Debüt in 13 Minuten öfter zu sehen war. Beide bekommen keine Note.

Die Österreicher kamen erst nach knapp einer Viertelstunde durch einen Goiginger-Vorstoß (14.) und einem abgeblockten Wöber-Schuss (17.) in den Strafraum. In der 39. Minute schoss Michael Gregoritsch drüber. Die Letten hielten aber auf Augenhöhe mit und hatten die größte Chance der ersten Halbzeit. Ein Kopfball von Abwehrchef Oss landete an der Latte (27.).

Österreich verliert gegen Lettland erstmals seit 24 Jahren

Nach dem Seitenwechsel hatten die Österreicher das Spiel zunächst besser im Griff. Gregoritsch kam zu seiner nächsten Chance (54.), ehe die Heimischen in Führung gingen. Nach einem Eckball kam Oss an den Ball und traf aus kurzer Distanz. Die Bemühungen von Grillitsch und Co., die Niederlage doch noch abzuwenden, blieben danach erfolglos, weil Gregoritsch nur die Latte traf (83.) und ein Posch-Kopfball knapp daneben ging (89.).

Im neunten Duell mit Lettland setzte es damit die zweite Niederlage nach jener vom August 1995 ebenfalls in Riga (2:3). Österreich beendete die Gruppe G mit sechs Siegen, einem Remis und drei Niederlagen auf Platz zwei. Spannend wird es für Foda und sein Team am 30. November, wenn in Bukarest die Gruppen der EURO 2020 von 12. Juni bis 12. Juli ausgelost werden.

EM-Qualifikation Gruppe G