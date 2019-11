EURO 2020: Auslosung zur EM, Lostopf des ÖFB-Teams und Spielorte

Das österreichische Nationalteam steht unmittelbar vor der Qualifikation zur EURO 2020. Dem ÖFB-Team fehlt nur noch ein Punkt gegen Nordmazedonien oder Lettland - die Quali ist damit scheinbar nur noch Formsache. SPOX erklärt, wann die Auslosung zur EM 2020 stattfindet und in welchem Lostopf Österreich landet.

Die EM 2020 findet zum zweiten Mal als Turnier mit 24 Mannschaften statt. Diesmal gibt es allerdings auch gleich zwölf Austragungsländer. Als Gastgeber ist man nun nicht mehr automatisch für die EM qualifiziert.

EURO 2020: Wann findet die Auslosung statt?

Die reguläre Auslosung der EM-Gruppen steigt am 30. November 2019 um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Bukarest. Die 20 Gruppensieger und -zweiten aus den Qualifikationsgruppen kennen ab diesem Abend ihre Gegner.

Zudem werden vier weitere EM-Tickets im Playoff der Nations League vergeben. Gespielt wird bei der EM vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 und in sechs Gruppen.

Europameisterschaft 2020: Wo wird gespielt?

Folgende zwölf Städte sind Austragungsorte der EM-Spiele:

Gruppe A: Italien (Rom), Aserbaidschan (Baku)

Gruppe B: Russland (St. Petersburg), Dänemark (Kopenhagen)

Gruppe C: Niederlande (Amsterdam), Rumänien (Bukarest)

Gruppe D: England (London), Schottland (Glasgow)

Gruppe E: Spanien (Bilbao), Irland (Dublin)

Gruppe F: Deutschland (München), Ungarn (Budapest)

Das Eröffnungsspiel findet in jedem Fall in Rom statt. Das Finale sowie beide Halbfinals werden in London (Wembley Stadium) ausgetragen.

Lostöpfe zur EM-Auslosung 2020: In welchem Topf landet Österreich?

Erstmals wird das sogenannte "Overall Ranking" zur Ermittlung der Lostopf-Setzliste dienen. Das bedeutet: Die 20 Gruppenersten und -zweiten der EM-Qualifikation werden in eine Gesamttabelle auf der Grundlage ihrer Ergebnisse in der Qualifikationsphase zusammengeführt.

In jedem Lostopf befinden sich sechs Mannschaften. Vor dem Spiel gegen Nordmazedonien liegt Österreich in dieser Tabelle auf Platz 17, damit käme Österreich in den dritten Lostopf. Bei der Auslosung tritt auch das Kriterium der Gruppenendplatzierung in Kraft, damit kein Gruppenzweiter in Lostopf eins landet.

Falls sich ein Gastgeberland qualifiziert landet es automatisch in der Gruppe mit dem jeweiligen Austragungsort. Die vier Teams, die sich über die Nations-League-Playoffs für die EM qualifizieren, landen automatisch in Lostopf vier.

Bislang steht einzig Italien fix in Lostopf eins.