Bundesliga-Format: Modus der österreichischen Bundesliga nach der Reform in der Saison 2019/20

In der Saison 2019/20 wird zum zweiten Mal in der österreichischen Bundesliga der Meistertitel mit einem neuen Modus ausgespielt. Die am 31. Mai 2016 in Klagenfurt beschlossene Ligareform trat im Vorjahr erstmals in Kraft. Neben dem Liga-Formatwerden auch die Startplätze für den Europacup auf eine andere Weise als in der 10er-Liga vergeben. SPOX liefert alle Infos zum Format, erklärt was sich alles ändert und zeigt, wo man die Spiele künftig im TV oder per Stream live verfolgen kann.

Vor zwei Jahren wurde auf der Klubkonferenz das neue Ligaformat beschlossen, wonach ab der Saison 2018/19 zwölf Vereine in der Bundesliga spielen werden und 16 Vereine in der zweiten Liga. Der ÖFB sowie die Landesverbände stimmten der Reform am 9. September 2016 einstimmig zu.

Das neue Format entstand in Zusammenarbeit mit der niederländischen Consulting-Firma Hypercube, die unter anderem bereits für die UEFA, die belgische und die holländische Liga tätig war.

Bundesliga-Reform: Die Änderungen im Überblick

Ab der Saison 2018/19 spielen in den höchsten beiden Spielklassen nicht mehr jeweils zehn Teams. Die Bundesliga umfasst zwölf Vereine, die 2. Liga derer 16. Der Tabellenletzte der Qualifikationsrunde der Bundesliga steigt in die 2. Liga ab, der dortige Meister kommt hinauf.

In der 2. Liga sind drei Absteiger vorgesehen, da die Regionalligen Druck auf die Liga ausübten und einen Direktaufstieg forderten. Für einen Aufstieg benötigt es jedoch auch eine Lizenz, die jeweils schon in den Monaten im Frühjahr beantragt werden muss.

Bundesliga 2019/20: Dieser Modus wird künftig gespielt

Die Bundesliga wird in zwei Durchgängen gespielt: Einem Grunddurchgang und einem Finaldurchgang. Im Grunddurchgang spielen die zwölf Mannschaften jeder gegen jeden einmal zu Hause und einmal auswärts. Nach 22 Runden wird die Tabelle in der Hälfte geteilt. Die besten sechs Teams kommen in die sogenannte Meisterrunde, die anderen sechs Klubs in die Qualifikationsgruppe.

Die Punkte aus dem Grunddurchgang werden halbiert, bei halben Punkten wird abgerundet. Sind zwei Klubs am Ende des Finaldurchgangs punktegleich und wurde bei einem dieser Vereine abgerundet, wird dieser Klub vorgereiht. Wurde bei keinem oder bei beiden abgerundet, wird als nächstes Entscheidungskriterium die Tordifferenz herangezogen.

Liga-Teilung: Bundesliga-Tabelle nach dem 22. Spieltag

In der ersten Austragung des neuen Liga-Formats erwischte es mit dem SK Rapid bereits einen großen Klub, der den Sprung in die Meisterrunde verpasste. So sah die Tabelle nach der Punkteteilung am 22. Spieltag der Saison 2018/19 aus:

Platz Team Sp Diff P 1 FC Salzburg 22 +33 27 2 LASK 22 +21 23 3 SK Sturm Graz 22 +3 15 4 Wolfsberger AC 22 +1 15 5 FK Austria Wien 22 +1 15 6 SKN Sankt Pölten 22 -3 15 7 SV Mattersburg 22 -8 14 8 SK Rapid Wien 22 -3 13 9 Hartberg 22 -10 13 10 Admira 22 -16 10 11 Altach 22 -2 9 12 FC Wacker Innsbruck 22 -17 8

Bundesliga: Die zwölf Vereine der Saison 2019/20

Verein In Liga seit Red Bull Salzburg 2005 SK Sturm Graz 1965 SK Rapid Wien 1911 LASK 2017 Admira Wacker 2011 SV Mattersburg 2015 FK Austria Wien 1911 SCR Altach 2014 Wolfsberger AC 2012 SKN St. Pölten 2016 TSV Hartberg 2018 WSG Tirol Aufsteiger

Die Bundesliga-Reform im Detail

Bundesliga: Zwei Gruppen im Finaldurchgang im Frühjahr

Im Finaldurchgang spielen die Klubs innerhalb der zwei Sechsergruppen, also der Meister- und der Qualifikationsgruppe, wieder jeweils einmal zuhause und einmal auswärts jeder gegen jeden. Das ergibt in Summe noch einmal zehn Runden.

Der Sieger der Meistergruppe ist österreichischer Meister. Der Letzte der Qualifikationsgruppe steigt in die Zweite Liga ab. Der Meister und Vizemeister sowie der ÖFB-Cupsieger haben ihre internationalen Startplätze fix. Sollte der Cupsieger bereits fix für den Europacup qualifiziert sein, geht das Ticket für die Europa-League-Gruppenphase an den Tabellendritten der Bundesliga.

Europa-League-Playoff: Abhängig von der UEFA-5-Jahreswertung

Für drei Klubs geht es in dem Europa League-Play-off noch um den letzten internationalen Startplatz. Dabei kommt es darauf an, wie viele UEFA-Startplätze Österreich hat:

Bei aktuell fünf Startplätzen hat auch der Dritte der Meistergruppe seinen EL-Startplatz fix. Der Sieger der Qualifikationsgruppe spielt in einem Heimspiel gegen den Fünften der Meistergruppe. Der Sieger aus diesem Spiel kämpft nun gegen den Vierten der Meistergruppe in zwei Duellen um den letzten Europa League-Startplatz.

Da der ÖFB-Cupsieger in den Top-4 der Meistergruppe landet (Salzburg ist Meister), bestreiten die zwei bestplatzierten Teams der Qualifikationsrunde das Halbfinale im Europa-League-Playoff, ehe es im Hin- und Rückspiel gegen den Fünften der Meistergruppe geht. Der Tabellen-Sechste der Meistergruppe geht in jedem Fall leer aus. Das Ticket gilt dann für die zweite EL-Quali-Runde

Österreich in der UEFA-Fünfjahreswertung (Stand: 07.11.2019)

Platz Verband 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Gesamt 1 Spanien 23.928 20.142 19.714 19.571 8.785 92.140 2 England 14.250 14.928 20.071 22.642 9.285 81.176 3 Deutschland 11.500 14.250 17.333 12.642 7.714 63.784 4 Italien 16.428 14.571 9.857 15.214 6.071 61.796 5 Frankreich 11.083 14.416 11.500 10.583 5.666 53.248 ... 11 Türkei 6.600 9.700 6.800 5.500 3.200 31.800 12 Österreich 3.800 7.375 9.750 6.200 3.600 30.725 13 Tschechien 7.300 5.500 5.500 6.500 2.500 27.300

Neues Format: Was ist bei Sperren zu beachten?

Gelbe Karten sowie Sperren aus Gelben, Gelb-Roten und Roten Karten werden vom Grund- in den Finaldurchgang mitgenommen.

Zwischen dem Finaldurchgang und den Playoff-Spielen bleiben nur Sperren nach Gelb-Roten bzw. Roten Karten aufrecht.

Die Sperren durch Gelbe Karten bzw. die Anzahl der Gelben Karten werden nach dem Finaldurchgang gelöscht, das heißt in den Playoff-Spielen sind keine Gelb-Sperren möglich. Das soll sicherstellen, dass die Klubs in den Play-off-Spielen mit den bestmöglichen Mannschaften antreten können.

Bundesliga: Neue Anstoßzeiten

Ab der Saison 2018/19 finden die Spiele zu folgenden Zeiten statt:

Grunddurchgang: Samstag: 3 Spiele um 17 Uhr, Sonntag regulär: 2 Spiele um 14:30 Uhr, 1 Spiel um 17 Uhr, Sonntag im Sommer: 3 Spiele um 17 Uhr

Finaldurchgang: Samstag: 3 Spiele Qualifikationsgruppe um 17 Uhr, Sonntag: 2 Spiele Meistergruppe um 14:30 Uhr, 1 Spiel Meistergruppe um 17 Uhr

englische Runden im Finaldurchgang: Dienstag: 3 Spiele Qualifikationsgruppe um 19 Uhr, Mittwoch: 3 Spiele Meistergruppe um 19 Uhr

2. Liga: Das neue Format

In der Zweiten Liga spielen 16 Klubs mit Hin- und Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Nach insgesamt 30 Runden steigt der bestplatzierte Klub in die Bundesliga auf und die drei Letztplatzierten in die Regionalligen ab. Aus jeder der drei Regionalligen schafft ein Team den Sprung in die 2. Liga.

Zweite Liga: Die 16 Teams der Saison 2018/19

Verein In Liga seit SC Wiener Neustadt 2014* SV Ried 2017 FC Liefering 2013 SC Austria Lustenau 2000 FC Blau Weiß Linz 2016 WSG Wattens 2016 Floridsdorfer AC 2014 SC Kapfenberg 2012 GAK 1902 Aufsteiger SV Lafnitz 2018 Vorwärts Steyr 2018* Austria Amateure/Young Violets 2018 SV Horn 2018 FC Juniors OÖ 2018 Austria Klagenfurt 2018 SKU Amstetten 2018

Bundesliga-Reform: Wo kann ich die Spiele live im TV oder per Stream verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky sicherte sich bis 2022 die Rechte an der Bundesliga und überträgt alle Spiele, das heißt 195 Partien pro Saison, live. Im Free-TV werden lediglich vier ausgewählte Spiele pro Saison live übertragen. Allerdings nach derzeitigem Stand nicht im ORF sonder auf A1.TV Im ORF soll es am Samstag und am Sonntag je eine Highlight-Sendung geben.

Die Spiele der zweiten Liga werden vom Sportvermarkter LAOLA1 in Szene gesetzt und auf deren Plattformen sowie auch weiter im Sportkanal ORF Sport+ zu sehen sein. 60 Partien werden live im Free-TV übertragen: 30 auf ORF Sport+ sowie 30 online bei laola1.at und laola1.tv. Die Übertragungen im Pay-TV-Sender Sky sind damit Geschichte.